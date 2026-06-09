Стало известно, как россияне справляются с усталостью и стрессом

Кофе или какой-нибудь интересный напиток возглавили рейтинг «маленьких радостей» у россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс‑службе ювелирного бренда SOKOLOV.

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Согласно опросу, большинство жителей России (61%) уверены, что подобные «дофаминовые» траты критически важны для эмоционального состояния. При этом 31 % считают, что такие мелочи не являются жизненно необходимыми, но делают будни приятнее. Еще 39% опрошенных говорят, что «маленькие радости» помогают почувствовать себя лучше, а 30% — что они быстро поднимают настроение.

Лидером в списке «маленьких радостей» стал кофе или какой‑либо интересный напиток — за него проголосовали 53% респондентов. На втором месте оказалась любимая еда (48%), а тройку лидеров замкнули покупки на маркетплейсах (30%).

Также в перечень вошли походы в рестораны (25%), косметика и уход (21%), украшения (20%), сладости (10%) и цветы без повода (9%).

В то же время главной «наградой» за тяжелый день россияне назвали вкусную еду (28%), сон или возможность ничего не делать (22%), а также шопинг (13 %).

В SOKOLOV выяснили, что почти половина респондентов (46%) тратят на «дофаминовые» радости до 5 тыс. рублей в месяц, еще 29 % — от 5 до 10 тыс. рублей. Лишь 5 % готовы ежемесячно выделять более 30 тыс.рублей, чтобы порадовать себя.