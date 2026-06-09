Нейробиолог подсказал неожиданный способ стать счастливее

Нейробиолог Ана Асенсио заявила, что благодаря ходьбе можно стать счастливее. Этот неожиданный способ повлиять на эмоциональное состояние она раскрыла в разговоре с изданием HuffPost.

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«Наше счастье состоит из множества вещей: привязанности, отношений, хорошего отдыха и привычки двигаться, причем двигаться правильно, а не навязчиво, с заботой и любовью. Это играет огромную роль», — утверждает Асенсио.

По ее словам, во время ходьбы улучшается функционирование нейронов в головном мозге и связь между ними. Этот тип физической активности улучшает настроение, снижает стресс и повышает уровень спокойствия. Специалистка подчеркнула, что ходьба для здоровья имеет не меньшее значение, чем сон.

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