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В РАН рассказали о популярности «стратегии улитки» у современной молодёжи

Говорит Москва

Две трети предпочитают онлайн-коммуникацию живому общению.

Определена популярная стратегия поведения у молодежи
© Unsplash

Личные встречи становятся «элитарным продуктом», отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Павел Сушко.

«Метафорично мы можем назвать это "стратегия улитки". Молодёжь организует доверительное пространство вокруг себя, но при этом предпочитает онлайн-коммуникацию. Две трети молодёжи, по нашим исследованиям, на это ориентированы. А реальные встречи офлайн становятся элитарным продуктом, требующим от молодёжи временных и эмоциональных затрат. Если мы смотрим зумеров, то есть поколение от 18 до 24 лет, то там мы видим трагедию гиперподключённости к онлайну, когда дружба становится текучей, но при этом максимально дробной. То есть когда она растекается по отдельным микроинтересам».

Ранее в РАН усомнились в существовании «коллективной депрессии» среди молодёжи.