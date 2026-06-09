Определена популярная стратегия поведения у молодежи

В РАН рассказали о популярности «стратегии улитки» у современной молодёжи
Две трети предпочитают онлайн-коммуникацию живому общению.
Личные встречи становятся «элитарным продуктом», отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Павел Сушко.
«Метафорично мы можем назвать это "стратегия улитки". Молодёжь организует доверительное пространство вокруг себя, но при этом предпочитает онлайн-коммуникацию. Две трети молодёжи, по нашим исследованиям, на это ориентированы. А реальные встречи офлайн становятся элитарным продуктом, требующим от молодёжи временных и эмоциональных затрат. Если мы смотрим зумеров, то есть поколение от 18 до 24 лет, то там мы видим трагедию гиперподключённости к онлайну, когда дружба становится текучей, но при этом максимально дробной. То есть когда она растекается по отдельным микроинтересам».
Ранее в РАН усомнились в существовании «коллективной депрессии» среди молодёжи.