Как люди выбирают друзей и почему окружение меняет человека

Международный день друзей отмечается 9 июня. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему мы часто искренне привязываемся к тем, кто на нас совершенно не похож, как детские драки перерастают в крепкую дружбу на всю жизнь и почему во взрослом возрасте мы наконец можем осознанно выбрать тех, кто станет нашей настоящей опорой.

© Вечерняя Москва

Как формируется «запрос» на дружбу

Человек не рождается с навыком дружить. На его выбор и потребность влияет воспитание. Важную роль играет то, в какой среде рос человек, какой пример подавали родители, были ли у них друзья, помогали ли они ребенку сформировать дружеские связи в детском возрасте.

«Некоторые люди вырастают, и у них нет абсолютно никакой потребности в дружбе. А другим необходимо иметь большой круг хороших друзей вокруг себя. Вербальные и невербальные сигналы по поводу дружбы, которые ребенок видел от родителей, и формируют его отношения с людьми в будущем, — отметила психолог. — Именно взрослые должны помогать своим детям подружиться со сверстниками. Они должны объяснить, как предложить дружбу и выстраивать отношения».

Как мы выбираем друзей

Клинический психолог рассказала, что у человека всегда возникает эмоциональная реакция на предполагаемого друга:

«Есть такие истории, которые больше похожи на анекдот. Например, двое мальчишек, которые в младших классах в школе дрались, а потом всю жизнь они дружат. Это история про то, что неважно, была позитивная эмоция или негативная, главное — вызвать эмоциональный отклик. Без эмоций человек никогда не будет искренне, по-настоящему дружить. Это будет полезное знакомство, общение с какой-то целью, но точно не дружба».

По мнению Алексеевой, поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» нечестная, необъективная и «не очень адекватная»:

«Невозможно понять другого человека, если мы посмотрим на его друзей. Люди могут дружить и при этом быть совершенно непохожими, с разными жизненными историями. Тем более все будет сильно зависеть от того, кто оценивает со стороны. Чужой человек никогда не поймет, что связывает людей, если не погрузится в историю их дружбы».

В разном возрасте человек выбирает друзей по разным критериям, и во взрослом возрасте этот выбор происходит более осознано, отметила психолог.

В детстве и в подростковом возрасте человек выбирает друзей по ситуации, в которой он оказался. Например, дети в школе находятся в одном помещении — это искусственно сформированные группы по принципу того, что школьники живут рядом с учреждением. Поэтому ребенок заводит друзей, выбирая из тех, кто есть в его поле зрения.

человек выбирает друзей по ситуации, в которой он оказался. Например, дети в школе находятся в одном помещении — это искусственно сформированные группы по принципу того, что школьники живут рядом с учреждением. Поэтому ребенок заводит друзей, выбирая из тех, кто есть в его поле зрения. Во взрослом возрасте у каждого есть возможность сделать осознанный выбор и предложить дружбу любому человеку, который вдохновляет или подходит по жизненным ценностям. У человека есть возможность полностью взять инициативу в свои руки и выстроить дружеские отношения.

Как на человека влияет его окружение

По словам специалиста, важно помнить, что друг — это тот человек, в котором можно найти поддержку:

«Если друзья выдают только критику и негативную обратную связь, то с ними будет сложно продолжать долгую, близкую, теплую дружбу. Потому что друзья — это группа поддержки, и точка. Они готовы всегда нас поддерживать, к ним можно обратиться за помощью и поддержкой: физической или материальной, или эмоциональной».

Если окружение человека его поддерживает, он находит в этом общении моральные и эмоциональные силы на достижения, свершения, тогда у него все в жизни будет складываться удачно, будет проще справляться с кризисами и проблемами, заверила психолог.

«А если окружение постоянно говорит человеку, что у него ничего не получится, не стоит пробовать стремиться к лучшему, то он не будет стараться сделать свою жизнь более комфортной и пытаться достичь высот. Важно не только любить себя, но и создавать вокруг себя теплый близкий круг — группу поддержки, которая всегда будет на вашей стороне», — заключила собеседница «ВМ».

Аналитики сообщают, что современный мировой тренд на одиночество добрался и до России. Около 45 процентов опрошенных жителей страны отмечают, что за последние годы в их городе или селе стало больше людей, живущих в одиночку. Причем чаще одни проживают не пожилые, а люди активного трудоспособного возраста. Этот показатель достиг максимума за все время наблюдений. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, почему наблюдается рост числа одиноких людей.