Ученые выяснили, приносит ли пользу привычка слушать музыку

Для многих музыка — это источник утешения, средство поднять настроение и лекарство от одиночества. Но действительно ли частое прослушивание музыки ведет к улучшению психического здоровья? Выяснили в Институте эмпирической эстетики имени Макса Планка.

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В основу исследования легли данные 10 500 человек в 2012 году и еще 9 500 в 2022-м, взятые из Шведского реестра близнецов. Авторы изучили привычки участников, связанные с прослушиванием музыки — в частности, сколько времени они уделяют музыке и включают ли любимые треки для настроения. Результаты опубликованы в Journal of Affective Disorders Reports, и они неоднозначные — но лишь на первый взгляд.

Для анализа выбрали и сравнили однояйцевых близнецов, а также применили так называемые полигенные индексы, отражающие генетическую предрасположенность к психическим заболеваниям.

Исследование не выявило доказательств того, что более частое прослушивание музыки в повседневной жизни связано с улучшением или ухудшением психического здоровья. Напротив, выяснилось, что люди, страдающие от депрессии, тревожности, одиночества или с повышенным уровнем нейротизма чаще прибегают к музыке именно для регуляции настроения.

«Сравнивая генетически идентичных близнецов с разными привычками в отношении музыки, мы обнаружили, что те из них, кто слушает музыку для регуляции настроения, вовсе не обязательно имеет больше психических проблем. Это говорит о том, что связь между прослушиванием музыки и психическим здоровьем, скорее всего, объясняется общими семейными факторами, а не самой музыкой», — говорит нейропсихолог, поведенческий генетик Лаура Весселдейк, первый автор исследования.

Кроме того, прослушивание музыки, похоже, не смягчает последствий генетической предрасположенности к психическим расстройствам.

«Наши данные говорят о том, что простое увеличение количества прослушиваемой музыки в повседневной жизни не обязательно ведет к улучшению психического здоровья. С другой стороны, предыдущие исследования показывают: структурированная музыкальная терапия, нацеленная именно на улучшение психического состояния, действительно может обладать терапевтической пользой», — резюмирует поведенческий генетик, психолог Мириам Мозинг, старший автор статьи.

Авторы подчеркивают, что их работа ни в коем случае не опровергает многочисленные исследования, доказавшие пользу музыки для психики, а указывает на необходимость разделять целенаправленные вмешательства, которые проводятся под руководством терапевта, и повседневные музыкальные привычки.