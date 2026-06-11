Что делать, если двухнедельный отпуск не спасает

Клинический психолог Иван Карнаух сообщил типичные симптомы выгорания и дал россиянам совет по преодолению кризиса.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на клинического психолога Илью Карнауха, многие россияне возвращаются из отпуска еще более разбитыми, чем до него. Причина – психологическое выгорание, и именно в отпуске можно понять, вы просто устали, или пора менять свою жизнь.

Усталость проходит после отдыха. Выгорание – это глубокие кризисные ситуации, мотивации и системные проблемы на работе, – пояснил Иван Карнаух.

Еще одна причина, по которой отпуск не помогает, – люди не умеют отдыхать по-настоящему, решают в отпуске рабочие проблемы и не дают психике разгрузиться. Если после отдыха нет прилива сил, стоит задуматься.

Как вариант, можно пойти к психологу, или научиться на отдыхе отключаться от работы. Или всё же сменить саму работу.