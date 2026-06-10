Как пережить первую ночь после расставания и не позвонить ему

Первая ночь после расставания обычно бывает самой тяжелой. Психика находится в состоянии шока, гормональный фон резко меняется, вызывая настоящую «ломку», похожую на физическую боль. Главная задача в эти часы — пережить их. Как это сделать? Рассказывает практикующий психолог, специалист по психосоматике, врач Ольга Тетерина.

Когда партнеры расстаются, мозг лишается привычных доз дофамина (нейромедиатора предвкушения, мотивации и удовольствия) и окситоцина (гормона нежности, привязанности и безопасности). Взамен вы получаете огромный выброс кортизола — гормона стресса. В этот момент психика ищет самый быстрый способ вернуть безопасность и комфорт. Простейший путь, который видит мозг — возобновить связь с бывшим партнером.

«Но звонок или сообщение не облегчат боль — это иллюзия. После этого общения вы скорее всего будете чувствовать себя разбитыми, потому что поддались на искушение и не отстояли себя и свое решение. А затем запустит новый цикл страданий, стыда и чувства вины», — подчеркивает эксперт.

Вот какие техники советует психолог, которые помогут пережить первую ночь после расставания и не позвонить ему:

Позаботьтесь о своей «первой ночи» заранее. Еще до разговора в партнером

Напишите список, почему вы расстались. Конкретные факты из ваших отношений, где вы чувствовали себя плохо из-за его действий. В минуты слабости перечитайте его. Постарайтесь обезопасить себя от соблазна. Отдайте телефон подруге, маме. Если желание позвонить будет непреодолимое — напишите ему терапевтическое письмо. Расскажите в письме о всех своих чувствах. Не отправляйте, перечитайте. Представьте его реакцию, это отрезвляет. Используйте механизм отложенного действия. Скажите себе: «Я позвоню, но через 30 минут» и за это время позаботьтесь о своем теле с помощью техник ниже.

Телесные техники экстренной помощи

Дыхание по квадрату. Ложитесь в постель. Сделайте вдох на 4 счета, задержите дыхание на 4 счета, выдохните на 4 счета и снова задержите дыхание на 4 счета. Повторите 10 раз. Это снизит уровень кортизола.

Физическое заземление. Укройтесь самым тяжелым одеялом, которое у вас есть. Ощущение тяжести на теле подсознательно воспринимается психикой как безопасность и объятия. Обнимите большую подушку или мягкую игрушку.

Сфокусируйтесь на органах чувств. Сделайте акцент на 5 предметах, которые вы можете увидеть. 4 вещи, которые можете физически почувствовать. 3 звука, которые можете услышать. 2 запаха, которые можете уловить. 1 вкус, который можете ощутить. Это поможет вернуть самообладание.

Чего делать категорически нельзя

Искать алкоголь. Он уберет внутренние запреты, и вы гарантированно напишете или позвоните бывшему, о чем утром будете горько жалеть.

Мониторить социальные сети. Просмотр его профиля, проверка времени последнего захода в сеть. Заблокируйте или скройте его аккаунты заранее.

Перечитывать старые переписки. В первую ночь ваш мозг будет подсознательно идеализировать прошлое. Заранее удалите старые переписки.