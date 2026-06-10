Психиатр объяснил, почему в жару мы становимся раздражительными

Психиатр Эдуард Холодов объяснил в беседе с «Чемпионатом», почему в жару мы становимся раздражительными. С физиологической точки зрения, при высоких температурах организм обезвоживается, нарушается баланс минеральных веществ, страдает сон и терморегуляция. Мозг, недополучая кислород и воду, переключается в режим «экономии ресурсов» — снижается способность к самоконтролю и эмпатии. Любой мелкий раздражитель — очередь или громкий звук— воспринимается как угроза, психика отвечает примитивной реакцией: агрессией или вспышкой гнева.

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Кроме того, жара усиливает тревожность и истощает адаптационные резервы. Человек, который обычно сдержан, в 35-градусную жару может сорваться на близком или незнакомце.

«Помочь себе довольно просто. Пить воду небольшими порциями, но регулярно. Обезвоживание напрямую усиливает агрессию. Снизить физическую и социальную нагрузку. Не планируйте сложных переговоров в пик жары. Охлаждать помещение и тело: даже прохладный душ или вентилятор снижают уровень кортизола. Признать право на раздражение, но не действовать импульсивно. Лучше пауза на пять минут в тишине, чем конфликт», — посоветовал эксперт.

Если агрессия становится неконтролируемой или появляется на фоне бессонницы — это повод обратиться к специалисту. Жара проходит, а сорванные отношения восстанавливать труднее.