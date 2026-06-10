Психолог назвал семь утренних привычек, которые могут испортить весь день

О том, что каждый человек творец собственного доброго или недоброго утра, которое формирует настроение дня, рассказала психолог Дарья Суханова.

Эксперт в интервью Life.ru перечислила семь утренних неполезных привычек, которые постепенно меняют настроение к худшему, а также портят отношения с окружением.

Самая распространенная привычка - просыпаться и начинать день со смартфоном в руке. Психолог считает, что если сразу после сна открыть новостные каналы, мессенджеры или соцсети, мозг, не успев проснуться, получает раздражающие потоки тревожной информации и чужих эмоций, что перегружает нервную систему.

Вторая не самая полезная привычка, по мнению эксперта, - отвечать сразу всем. Постоянный доступ часто воспринимается как вежливость и ответственность, но на деле обилие ответов на сообщения и звонки создают ощущение хаоса. К вечеру это может вылиться в раздражение или приступ паники.

Третья привычка - сравнение себя с другими. Это могут усилить, например, соцсети. Однако психика с утра сравнивает не реальность с реальностью, а свою повседневность - с чужой витриной, что понижает самооценку и настроение.

Четвертая крайне распространенная привычка - жизнь в режиме спешки. Быстро есть, быстро говорить, быстро работать. Это дает рост внутреннего напряжения и тревоги, что снижает настроение и качество сна.

Пятая вредная привычка - негативный утренний диалог с собой. Мозг фразы "я устал" или "со мной что-то не так" воспринимает как реальные угрозы. А тревожный человек чаще ожидает осуждения и хуже считывает поддержку.

Две последние привычки - игнорирование усталости и постоянное потребление новостей - следствие распространенной в обществе гонки за успехом. Усталость от работы, людей и новостных потоков ведут к апатии, эмоциональным срывам, болезням.

Вывод эксперта прост: распознайте в себе вредные утренние привычки и меняйте себя.