Психолог назвал причину тревоги из-за упущенного лета

С приближением тепла многие испытывают чувство тревоги, потому что боятся упустить лето. Причину такого чувства в беседе с 360.ru назвала психолог Екатерина Федорова.

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По ее словам, чаще всего люди испытывают подобный страх из-за соцсетей: они видят, как другие ездят на море и исполняют мечты, и начинают переживать.

«Смотришь, и появляется ощущение, что именно это и есть проживание жизни», — объяснила эксперт.

Однако иногда спланировать путешествие или отдых на море не получается, в том числе из-за внешних обстоятельств. В таком случае, отметила Федорова, остается горькое послевкусие от всего лета.

«Проживание планирования — это тоже часть лета. Люди готовятся к поездке, предвкушают ее, тем самым наполняя свою жизнь эмоциями», — добавила она.

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