Как сохранить любовь и романтику в браке на долгие годы

Недавно в московском метро пассажиры с умилением наблюдали за взрослой парой, которая, держась за руки, болтала и смеялась. Этот момент — живое доказательство того, что настоящая любовь не имеет срока годности. Но как сохранить в браке не просто уважение и привычку, а именно ту самую милую романтику, трепетное отношение и взаимное желание? «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, возможно ли пронести искру через 10, 20 или 30 лет совместной жизни.

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По ее словам, не существует универсального рецепта счастливого брака, поскольку все зависит от личных качеств и ценностей конкретных людей. Если для человека определяющим в отношениях является глубокая, яркая привязанность, он будет постоянно работать над этим союзом: вкладываться в него, романтизировать и сохранять верность.

«В таких парах, как правило, сохраняется и взаимное уважение, и сексуальное влечение, если позволяет здоровье. Это брак, построенный на любви, взаимности и общих ценностях», — отметила психолог.

Эксперт объяснила, что секрет долговечности таких отношений кроется не в следовании советам, а в самой природе чувств.

«Когда любовь настоящая, люди не воспринимают заботу о партнере как работу. Они делают все, чтобы оставаться интересными друг другу, и это происходит естественно. Для них семья становится основой счастья и мировоззрения. Такие пары действительно существуют, и их отношения проходят все стадии любви ярко и гармонично, часто минуя периоды охлаждения и потери интереса», — заверила Абравитова.

Главный совет для тех, кто хочет построить такой союз, — подходить к браку осознанно, подчеркнула психолог.

«Прежде чем вступать в брак, необходимо взвесить свои ценности и честно ответить себе на вопрос: что для вас является определяющим? Если основой союза становится не любовь, а расчет, например, материальный, социальный или просто желание иметь официальный статус, то ни о каком глубоком романтизме и счастье на десятилетия речи быть не может. Это скорее деловая сделка», — заметила собеседница «ВМ».

По ее мнению, ключевым фактором для сохранения любви, романтики и яркой сексуальной жизни на долгие годы в отношениях является то, насколько этот брак «настоящий».

«Если изначально в отношениях нет уважения и вы сразу видите "что-то не то", не стоит идти на компромиссы. Эти уступки как раз и убивают шанс на создание той самой глубокой связи, о которой все мечтают. Нужно решить, что для вас важнее: просто вступить в брак по внешним причинам или дождаться и построить отношения, основанные на истинной близости», — заключила специалист.

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