У счастливых пар есть секрет: как сохранить любовь и романтику в браке на долгие годы
Недавно в московском метро пассажиры с умилением наблюдали за взрослой парой, которая, держась за руки, болтала и смеялась. Этот момент — живое доказательство того, что настоящая любовь не имеет срока годности. Но как сохранить в браке не просто уважение и привычку, а именно ту самую милую романтику, трепетное отношение и взаимное желание? «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, возможно ли пронести искру через 10, 20 или 30 лет совместной жизни.
По ее словам, не существует универсального рецепта счастливого брака, поскольку все зависит от личных качеств и ценностей конкретных людей. Если для человека определяющим в отношениях является глубокая, яркая привязанность, он будет постоянно работать над этим союзом: вкладываться в него, романтизировать и сохранять верность.
«В таких парах, как правило, сохраняется и взаимное уважение, и сексуальное влечение, если позволяет здоровье. Это брак, построенный на любви, взаимности и общих ценностях», — отметила психолог.
Эксперт объяснила, что секрет долговечности таких отношений кроется не в следовании советам, а в самой природе чувств.
«Когда любовь настоящая, люди не воспринимают заботу о партнере как работу. Они делают все, чтобы оставаться интересными друг другу, и это происходит естественно. Для них семья становится основой счастья и мировоззрения. Такие пары действительно существуют, и их отношения проходят все стадии любви ярко и гармонично, часто минуя периоды охлаждения и потери интереса», — заверила Абравитова.
Главный совет для тех, кто хочет построить такой союз, — подходить к браку осознанно, подчеркнула психолог.
«Прежде чем вступать в брак, необходимо взвесить свои ценности и честно ответить себе на вопрос: что для вас является определяющим? Если основой союза становится не любовь, а расчет, например, материальный, социальный или просто желание иметь официальный статус, то ни о каком глубоком романтизме и счастье на десятилетия речи быть не может. Это скорее деловая сделка», — заметила собеседница «ВМ».
По ее мнению, ключевым фактором для сохранения любви, романтики и яркой сексуальной жизни на долгие годы в отношениях является то, насколько этот брак «настоящий».
«Если изначально в отношениях нет уважения и вы сразу видите "что-то не то", не стоит идти на компромиссы. Эти уступки как раз и убивают шанс на создание той самой глубокой связи, о которой все мечтают. Нужно решить, что для вас важнее: просто вступить в брак по внешним причинам или дождаться и построить отношения, основанные на истинной близости», — заключила специалист.
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