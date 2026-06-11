Почему бесплатная медиация при разводе может не сработать

Глава комитета по защите семьи Нина Останина выступила за присутствие медиатора при бракоразводном процессе — многие решения о разводе принимаются на эмоциях. Психолог Светлана Бояринова пояснила: у инициативы есть и плюсы, и минусы.

По её словам, люди идут на развод, когда негатив (обиды, недопонимание) перевешивает всё хорошее. Медиация способна помочь, если в отношениях осталось хоть что-то, за что можно зацепиться, и если оба супруга искренне хотят договариваться. Если кто-то пришёл «чинить» партнёра, толку не будет. Когда точка невозврата пройдена, бесполезно пытаться достроить разрушенный дом — придётся строить с нуля.

Особая проблема — бесплатность. Бояринова в интервью Общественной службе новостей подчеркнула: то, что даётся даром, часто не ценится. Люди прогуливают такие консультации, отлынивают. Платная же услуга создаёт совсем другой уровень ответственности. Кроме того, квалифицированные медиаторы вряд ли согласятся работать за символические несколько тысяч рублей — у них свои семьи, дети, счета.

Психолог считает, что инициативу нужно проработать детальнее: возможно, ввести предварительное тестирование, собеседование, чтобы понимать, что люди реально мотивированы.

«Это не волшебная таблетка от проблем», — резюмировала Бояринова.

Психолог Столярова: Вреден не развод, а длительное пребывание в хроническом конфликте.