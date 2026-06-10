Психолог объяснил интерес зумеров к фейковым доставкам

Клинический психолог, гипнотерапевт Лариса Верчинова рассказала, что имитация покупки и доставки может становиться способом справиться со стрессом.

© РИА Новости

В беседе с РИАМО она объяснила, что удовольствие человеку часто приносит не сама награда, а её ожидание.

По словам специалиста, выбор товара, добавление в корзину и отслеживание доставки дают небольшой эмоциональный всплеск.

«Тренд на "дофаминовые сайты" — симптом, а не странность», — сказала Верчинова.

Психолог отметила, что для зумеров фейковая доставка может быть способом получить контроль и предвкушение без финансового риска.

При этом частое получение дофамина искусственным путём может повышать порог для подлинного удовольствия и мешать решению базовых проблем, добавила эксперт.

Ранее президент Гильдии маркетологов Игорь Березин рассказал, что избежать спонтанных покупок помогает заранее составленный список и установленный лимит на необязательные траты.