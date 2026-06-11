Секс-работница рассказала о неожиданной просьбе мужчин с маленькими пенисами

Секс-работница Мелисса Тодд сообщила о регулярной просьбе мужчин с маленькими пенисами, ставшей для нее неожиданной. Своим опытом она поделилась в колонке для издания Metro.

По словам Тодд, клиенты регулярно присылают ей фотографии своих гениталий и просят посмеяться над ними — они платят за видео, в которых женщина с подругами высмеивает их половой орган.

«Любопытно, что пенис может быть даже не особенно мал. Не такой уж и огромный, но вполне приличный», — рассказала она.

Также мужчины часто просят сказать им, что их пенисы не смогли бы удовлетворить Тодд, что секс с ними был бы пустой тратой времени, что они «жалкие, никчемные, недостойные мужчины».

Эскортница отметила, что такой формат сексуального унижения ей не нравится. Она беспокоится, что подобный фетиш подпитывает стереотип, что люди с большими пенисами имеют право на большую власть над другими.

«На самом деле, у самых влиятельных людей, которых я знаю, крошечные члены», — призналась она.

Ранее эскортница рассказала, как впервые в своей карьере встретилась с необычным фетишем, ради которого ей пришлось наесться чеснока. По ее словам, клиент испытывал сексуальное возбуждение, сталкиваясь с метеоризмом.