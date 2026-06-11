Он разлюбил не вас, а зеркало: вся правда от психолога о кризисе среднего возраста
Психолог, член правления Ассоциации краткосрочной стратегической психотерапии Николай Никифоров рассказал, как распознать кризис среднего возраста у мужчин и женщин. Также специалист назвал честные способы остановить надвигающуюся семейную катастрофу.
В беседе с ИА SevastopolMedia психолог объяснил кризис среднего возраста как момент, когда человек понимает: жизнь пошла не совсем по тому сценарию, который он хотел. Обычно это происходит около 40 лет.
Как проявляется кризис у мужчин:
- раздражительность, скука, депрессия;
- желание доказать, что он ещё "ого-го";
- резкие увлечения: мотоцикл, спорткар, рок-музыка, татуировки;
- попытки вести себя как в 18 лет.
По словам эксперта, инфантилизация общества не откладывает кризис, а делает его тяжелее. Если человек к 40 годам так и не научился брать ответственность, переживать неудачи и принимать решения, кризис может не привести к переоценке жизни, а просто "сломать" его.
Что делать партнёрше, если мужчину внезапно "накрыло"?
– Первое и главное правило: не принимать на свой счёт. Он не тебя разлюбил, а своё отражение в зеркале, и теперь бесится, как пёс, который увидел другого пса и не понял, что это он сам, – объяснил Никифоров.
Также важно не высмеивать мужчину, не давить, не ставить ультиматумы без крайней необходимости. По словам психолога, в такой ситуации следует сохранять достоинство и заниматься своей жизнью. Если же начинаются измены, алкоголь или разрушение семьи – ставить чёткие границы: психолог или расставание.
Иногда кризис можно пережить мягко. Например, если не воевать с новым увлечением мужчины, а проявить к нему интерес. Тогда "бунт" может стать общим приключением, а не поводом для развода.
Как заметил психолог, у женщин кризис тоже бывает, чаще в 35–40 лет. Он обычно тише, но не легче.
Как проявляется женский кризис:
- тревога из-за внешности, возраста, веса;
- резкие диеты, смена имиджа, мысли о пластике;
- вопрос "кто я теперь?", если дети выросли или карьера не дала ощущения полноты;
- синдром пустого гнезда;
- усталость от роли "я всё тяну на себе".
Плохое настроение проходит быстро, а кризис длится месяцами и затрагивает глубокие темы: смысл жизни, любовь, смерть, будущее.
Как поддержать женщину:
- не говорить: "У тебя же всё есть";
- помочь ей снова почувствовать себя не функцией, а живым человеком;
- поддержать новые занятия: спорт, танцы, курсы, путешествия;
- не спасать, а быть рядом.
Кризис среднего возраста – не конец жизни, а болезненная переоценка. Его можно пройти, если не паниковать, не разрушать отношения с близкими и найти новый интерес к себе и жизни.