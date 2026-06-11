Вся правда от психолога о кризисе среднего возраста

Психолог, член правления Ассоциации краткосрочной стратегической психотерапии Николай Никифоров рассказал, как распознать кризис среднего возраста у мужчин и женщин. Также специалист назвал честные способы остановить надвигающуюся семейную катастрофу.

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В беседе с ИА SevastopolMedia психолог объяснил кризис среднего возраста как момент, когда человек понимает: жизнь пошла не совсем по тому сценарию, который он хотел. Обычно это происходит около 40 лет.

Как проявляется кризис у мужчин:

раздражительность, скука, депрессия;

желание доказать, что он ещё "ого-го";

резкие увлечения: мотоцикл, спорткар, рок-музыка, татуировки;

попытки вести себя как в 18 лет.

По словам эксперта, инфантилизация общества не откладывает кризис, а делает его тяжелее. Если человек к 40 годам так и не научился брать ответственность, переживать неудачи и принимать решения, кризис может не привести к переоценке жизни, а просто "сломать" его.

Что делать партнёрше, если мужчину внезапно "накрыло"?

– Первое и главное правило: не принимать на свой счёт. Он не тебя разлюбил, а своё отражение в зеркале, и теперь бесится, как пёс, который увидел другого пса и не понял, что это он сам, – объяснил Никифоров.

Также важно не высмеивать мужчину, не давить, не ставить ультиматумы без крайней необходимости. По словам психолога, в такой ситуации следует сохранять достоинство и заниматься своей жизнью. Если же начинаются измены, алкоголь или разрушение семьи – ставить чёткие границы: психолог или расставание.

Иногда кризис можно пережить мягко. Например, если не воевать с новым увлечением мужчины, а проявить к нему интерес. Тогда "бунт" может стать общим приключением, а не поводом для развода.

Как заметил психолог, у женщин кризис тоже бывает, чаще в 35–40 лет. Он обычно тише, но не легче.

Как проявляется женский кризис:

тревога из-за внешности, возраста, веса;

резкие диеты, смена имиджа, мысли о пластике;

вопрос "кто я теперь?", если дети выросли или карьера не дала ощущения полноты;

синдром пустого гнезда;

усталость от роли "я всё тяну на себе".

Плохое настроение проходит быстро, а кризис длится месяцами и затрагивает глубокие темы: смысл жизни, любовь, смерть, будущее.

Как поддержать женщину:

не говорить: "У тебя же всё есть";

помочь ей снова почувствовать себя не функцией, а живым человеком;

поддержать новые занятия: спорт, танцы, курсы, путешествия;

не спасать, а быть рядом.

Кризис среднего возраста – не конец жизни, а болезненная переоценка. Его можно пройти, если не паниковать, не разрушать отношения с близкими и найти новый интерес к себе и жизни.