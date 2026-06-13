Психологов стало не хватать в России

В России острый дефицит психологов узкого профиля — для работы с подростками, онкопациентами и ветеранами боевых действий. Об этом пишут «Известия».

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Как заявила на заседании СПЧ Яна Лантратова, на 100 тысяч человек приходится лишь 12 квалифицированных специалистов, а 40% выпускников профильных вузов не идут в профессию. При этом рынок переполнен консультантами без образования — их втрое больше, чем дипломированных психологов.

Психолог Виктория Шиманская отметила, что особенно не хватает специалистов по ПТСР, детской психологии и семейному консультированию.

Светлана Шпорт из Минздрава подчеркнула, что даже опытным психологам требуется дополнительное обучение для работы с ветеранами СВО. Выпуск психфаков растёт — до 22,2 тысячи в 2025 году, — но дефицит сохраняется.