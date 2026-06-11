Из чего складывается внутренний ресурс родителя и как его восстановить

Большинство родителей живут в бешеном ритме мегаполиса, совмещая дом, воспитание детей и работу. Многозадачность и нехватка времени могут привести к глубокому физическому и эмоциональному истощению и сказаться на самых уязвимых членах семьи - детях. Специалист семейного центра "Диалог" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елена Беляева рассказала "РГ", как вернуть себе состояние внутреннего баланса, чтобы оставаться опорой для близких.

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Родительский ресурс - это сила и энергия мамы и папы, которые помогают заботиться о ребенке и спокойно справляться с трудностями. Он состоит из взаимосвязанных компонентов. Поэтому важно следить, чтобы каждый из них вовремя восполнялся.

Почему "села батарейка"?

Быть в постоянном ресурсе невозможно. На уровень энергии ежедневно влияют внешние условия. Однако понимание того, где требуется поддержка, помогает вовремя заметить проблему и принять меры для восстановления.

Физический ресурс - это здоровье, сон, питание и возможность восстановиться после нагрузок. Хроническая усталость, частые болезни, отсутствие сил даже на простые дела говорят нам о том, что организму требуется поддержка. Помните: полноценный сон улучшит ваше самочувствие. Стоит также распределить нагрузку и делегировать близким некоторые дела по дому. Уделяйте внимание здоровому питанию - простым и полезным блюдам, а также физической активности. Прогулка 15-20 минут с ребенком, легкая разминка утром помогут телу быть в тонусе.

Эмоциональный ресурс отвечает за устойчивость к стрессу, умение распознавать свои чувства и общий позитивный настрой. Частые слезы, вспышки гнева, ощущение "все надоело", отсутствие радости от общения с ребенком говорят о том, что он исчерпан. Станет легче, если вы будете выражать свои эмоции вслух, а не подавлять их: "Я устал", "Мне не приятно". Найдите человека, с которым можно просто выговориться без осуждения. Уделяйте 15-30 минут в день тому, что нравится: чтению, музыке, теплой ванне, небольшому хобби.

Психологический ресурс позволяет нам смотреть на себя со стороны. Если ресурс истощен, человек видит мир вокруг в черно-белом цвете: "Я не идеальная мать", постоянные сомнения в своих решениях, сравнение себя с другими. Восстановить психологический ресурс можно, если начать с малого: заменить "быть идеальной мамой/папой" на "быть достаточно хорошей/хорошим", работать с установками: выписать страхи и проверить их на реалистичность, осознавать свои даже маленькие победы.

"Старайтесь хотя бы раз в неделю находить время на себя, без детей. Это может быть поход в кино с супругом или просто вечерние посиделки дома с чашкой чая. Важно говорить друг с другом, делиться переживаниями, а при необходимости обращаться к специалисту за поддержкой", - посоветовала Елена Беляева.

Когнитивный ресурс позволяет нам критически мыслить, получать новые знания и формировать родительские компетенции. Если он на нуле, вам сложно дочитать абзац до конца и усвоить информацию, возникает путаница и есть ощущение, что "все противоречиво". Отказ от многозадачности и цифровой детокс помогут исправить ситуацию. Оставьте 2-3 проверенных источника. Так вы не будете загружать себя лишней информацией.

Духовный ресурс несет в себе ценности и смыслы родительства, веру в себя и в силы ребенка. Когда он истощен, возникает ощущение, что все бессмысленно. Вы живете от апатии до апатии, чувствуете себя просто функцией: поваром, уборщиком, няней. Чтобы помочь себе, найдите одну фразу-якорь: "Я расту вместе с ребенком", "Мои труды - это инвестиция в будущее". Вспомните свои ценности: зачем вы стали родителем? Что хотите передать ребенку? Каждый вечер пишите одну вещь, за которую вы благодарны себе как родителю.

Как еще помочь себе?

"Важный, а порой и самый сложный шаг на пути к восстановлению родительского ресурса - это признание проблемы. Общество навязывает образ "идеальных" родителей, которые всегда полны сил, энергии и терпения. Вместе с тем, совершенно нормально сталкиваться с трудностями: наше внутреннее состояние не существует отдельно от того, что происходит вокруг. Усталость, раздражение, апатия, чувство бессилия - это не признак слабости или неудачи, а естественная реакция живого человека на перегрузки, стресс или отсутствие поддержки. Когда мы разрешаем себе быть "не в форме", то перестаем тратить последние силы на борьбу с собой и чувством вины", - добавила Елена Беляева.

Чтобы ресурс не утекал постоянно, нужна система и привычки. Специалист предлагает правила, которые помогут в любой сфере.

Принцип "кислородной маски". Сначала позаботьтесь о себе, потом - о ребенке. Без ресурса вы не сможете эффективно поддерживать других. Это не эгоизм, это правило выживания. Поддержка окружения. Найдите хотя бы одного человека, который будет рядом в трудную минуту или просто скажет "ты справишься". Просить о помощи - не слабость, а разумный шаг.Постепенность. Усталость не копится за один день. Поэтому не стоит рассчитывать, что от нее можно быстро избавиться. Даже маленький шаг в заботе о себе каждую неделю дает результат.Дисциплина. Забота о себе требует дисциплины на первых этапах: нужно осознанно выделять время для восстановления. Но уже через несколько недель регулярное действие - например, пять минут тишины в одно и то же время дня - становится привычкой.Гибкость. Жесткий план разобьется о первые неудачи. Если один метод не работает, стоит попробовать другой.Отслеживание прогресса. Раз в неделю спрашивайте себя: "Что стало чуть легче, чем неделю назад?". Прогресс, который не заметен, не закрепляется.

Если сложно справиться самому, не бойтесь и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Это не признак слабости, а проявление мудрости и заботы о будущем своей семьи. Специалист поможет выявить глубинные причины истощения, научит эффективным стратегиям и поддержит в процессе восстановления ресурсного состояния.

Справка "РГ"

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, Ресурсный центр "Отрадное", Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних "Возрождение" и "Алтуфьево", а также пять особых семейных центров для детей с особенностями здоровья. Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Подробная информация о работе центров размещена на портале "Мой семейный центр". Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом "Записаться на прием".