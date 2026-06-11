Почему отпуск часто оборачивается разочарованием

Многие россияне после отпуска чувствуют не прилив сил, а разочарование. К этому приводит привычка гнаться за идеальным даже во время отдыха, что в психологии называется гедонистической адаптацией. Попытка ориентироваться на «правильный» отпуск, который демонстрируется в соцсетях, постоянный перфекционизм – все это не позволяет человеку нормально отдохнуть, рассказала в беседе с kp.ru доктор психологических наук, завкафедрой педагогической психологии МГППУ Татьяна Егоренко.

© Газета.Ru

«Чем больше мы требуем от отдыха, тем меньше он нас восстанавливает, — подчеркнула психолог. — Соцсети и реклама транслируют «правильный» отпуск - идеальные закаты, безупречные тела. Мозг считывает это как задачу, мол, ты должен радоваться по расписанию и продуктивно расслабляться».

Такой подход приводит к тому, что человек не может получать удовольствие даже в случае, если все идет хорошо – ему может казаться, что закат недостаточно яркий, вид недостаточно красивый и так далее. Изменить такое отношение можно только с помощью жесткой борьбы с перфекционизмом, считает психолог.

Специалист посоветовала выработать у себя привычку пребывания в настоящем моменте – для этого, например, можно уделять окружающей обстановке по две минуты каждое утро и фокусироваться на виде из окна или балкона.

Вечером стоит не анализировать то, как человек отдохнул в течение дня, а вспомнить и отметить самые приятные моменты. Кроме того, важно разрешить себе «скучный отдых» не по плану и без телефона, считает Егоренко. Достаточно просто посидеть пять-семь минут в тишине, что постепенно снизит тревожность.

«Вместо красивого завтрака на веранде – просто съесть яблоко на ходу, но по-настоящему почувствовать его вкус. Вместо идеального загара – почувствовать ветер на коже», — привела пример специалист.

Она призвала чаще повторять про себя, что хорошего видит и чувствует человек, а также разрешить себе лениться, иногда быть вялым и неэффективным – все это снимает лишнюю ответственность и позволяет почувствовать настоящую, «живую» радость, заключила психолог.

До этого системный семейный психолог Виктория Мещерина отметила, что сбитый режим и переизбыток общения могут приводить к плохому самочувствию после отпуска. Во время отдыха люди привыкают к расслабленному состоянию и теряют привычный распорядок дня, поэтому при выходе на работу они сталкиваются с физической и психической усталостью. Кроме того, источником усталости может выступать постоянное пребывание с близкими, считает специалист.