Семь фраз, которые выдают неуверенность женщины

Реальность такова, что даже к отличному специалисту с опытом, знаниями, результатами работы в коллективе могут не прислушиваться, потому что оценивают не по крутому резюме, а по тому, как он говорит. Эксперт по голосу и речи, тренер по публичным выступлениям Вера Курлыкова рассказала, какие привычки в женской речи незаметно снижают вес слов и создают впечатление неуверенности, даже когда для этого нет никаких оснований.

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Хорошая новость в том, что на это не влияет тембр голоса или харизма. Иногда достаточно заменить несколько фраз-маркеров на более уверенные.

По словам Веры, собеседник в последнюю очередь оценивает содержание сказанного: сначала он обращает внимание на степень уверенности, с которой вы говорите. Ее слышно сразу — и не через дрожащий голос, а через привычку заранее обесценивать собственные слова, уменьшать себя и свою значимость.

Запомните, а лучше навсегда забудьте эти фразы

«Я, конечно, могу ошибаться, но...» — за этой фразой стоит желание женщины сразу отгородиться от критики, которая может быть. Собеседник уже начинает сомневаться в вашей экспертности, даже если вы еще ничего не сказали. Заменить эту фразу эксперт советует вводным предложением, которое сразу показывает, кому принадлежит эта мысль, мнение: «По моему опыту...», «Я вижу ситуацию так...». «Это, наверное, глупый вопрос» — здесь уже есть страх получить оценку своих умственных способностей. Ценность вопроса снижена до появления первого слова. Не нужно никаких вступлений, просто задайте вопрос без оправданий. «Извините, что беспокою» — за этой фразой сразу считывается привычка быть удобной, не доставлять проблем другим. Собеседник считывает это как вашу слабую позицию в разговоре и обязательно ей воспользуется в нужный момент. Замените на: «Добрый день, у меня есть вопрос...», «Буду благодарна за помощь...», и вам точно не откажут. «Я не эксперт, но...» — слышна попытка перестраховаться за свое мнение. Люди сразу обесценивают все дальнейшие слова и предложения. Лучше заменить это на уверенные фразы: «На мой взгляд...», «Из того, что мне известно...». «Наверное», «возможно», «может быть» — вводные слова со значением сомнения в стремлении рубить с плеча, быть более мягкой. Собеседники замечают, что мысль неуверенная, значит, на нее не стоит обращать внимание. Максимально уберите эти слова, если хотите, чтобы вас воспринимали серьезным человеком. «Я просто хотела сказать» — говорит женщина, которая неосознанно уменьшает значимость своего мнения. Слово-паразит «просто» сразу снижает степень вашей экспертности. Фразы: «Я считаю...», «Хочу обратить внимание...» наоборот, добавляют веса вашим словам и заставляют доверять. «Это только мое мнение» — за этим стоит страх получить несогласие со стороны коллег. Собеседник интуитивно понимает, что вы сами не уверены в собственной позиции. Используйте другие варианты: «Моя позиция заключается в том, что...», «По моим наблюдениям...», тогда можно выйти на конструктивную дискуссию и найти лучшее решение.

«Проблема показаться неуверенной не так проста. Она кроется не только в конкретных словах. Они лишь отражают внутреннее состояние — сомнение в том, что женщина может себе позволить разговаривать на равных. Можно убрать из речи все эти "наверное" и "простите", контролировать их постоянно. Если же внутри остается страх оценки, другие фразы, показывающие сомнение в себе, быстро займут их место», — объясняет Вера.

Уверенная речь начинается не с голоса и правильных слов, а с разрешения себе быть услышанной. Здесь не поможет низкий тембр и безупречная дикция. Гораздо важнее поработать над собственной самооценкой, перестать извиняться за свое мнение, обесценивать свои вопросы и заранее оправдываться за сказанное. Только так коллеги смогут воспринимать вас всерьез.