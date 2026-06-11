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Семь фраз, которые выдают неуверенность женщины — даже если она профессионал

WomanHit.ru

Реальность такова, что даже к отличному специалисту с опытом, знаниями, результатами работы в коллективе могут не прислушиваться, потому что оценивают не по крутому резюме, а по тому, как он говорит. Эксперт по голосу и речи, тренер по публичным выступлениям Вера Курлыкова рассказала, какие привычки в женской речи незаметно снижают вес слов и создают впечатление неуверенности, даже когда для этого нет никаких оснований.

Семь фраз, которые выдают неуверенность женщины
© Unsplash

Хорошая новость в том, что на это не влияет тембр голоса или харизма. Иногда достаточно заменить несколько фраз-маркеров на более уверенные.

По словам Веры, собеседник в последнюю очередь оценивает содержание сказанного: сначала он обращает внимание на степень уверенности, с которой вы говорите. Ее слышно сразу — и не через дрожащий голос, а через привычку заранее обесценивать собственные слова, уменьшать себя и свою значимость.

Запомните, а лучше навсегда забудьте эти фразы

  1. «Я, конечно, могу ошибаться, но...» — за этой фразой стоит желание женщины сразу отгородиться от критики, которая может быть. Собеседник уже начинает сомневаться в вашей экспертности, даже если вы еще ничего не сказали. Заменить эту фразу эксперт советует вводным предложением, которое сразу показывает, кому принадлежит эта мысль, мнение: «По моему опыту...», «Я вижу ситуацию так...».
  2. «Это, наверное, глупый вопрос» — здесь уже есть страх получить оценку своих умственных способностей. Ценность вопроса снижена до появления первого слова. Не нужно никаких вступлений, просто задайте вопрос без оправданий.
  3. «Извините, что беспокою» — за этой фразой сразу считывается привычка быть удобной, не доставлять проблем другим. Собеседник считывает это как вашу слабую позицию в разговоре и обязательно ей воспользуется в нужный момент. Замените на: «Добрый день, у меня есть вопрос...», «Буду благодарна за помощь...», и вам точно не откажут.
  4. «Я не эксперт, но...» — слышна попытка перестраховаться за свое мнение. Люди сразу обесценивают все дальнейшие слова и предложения. Лучше заменить это на уверенные фразы: «На мой взгляд...», «Из того, что мне известно...».
  5. «Наверное», «возможно», «может быть» — вводные слова со значением сомнения в стремлении рубить с плеча, быть более мягкой. Собеседники замечают, что мысль неуверенная, значит, на нее не стоит обращать внимание. Максимально уберите эти слова, если хотите, чтобы вас воспринимали серьезным человеком.
  6. «Я просто хотела сказать» — говорит женщина, которая неосознанно уменьшает значимость своего мнения. Слово-паразит «просто» сразу снижает степень вашей экспертности. Фразы: «Я считаю...», «Хочу обратить внимание...» наоборот, добавляют веса вашим словам и заставляют доверять.
  7. «Это только мое мнение» — за этим стоит страх получить несогласие со стороны коллег. Собеседник интуитивно понимает, что вы сами не уверены в собственной позиции. Используйте другие варианты: «Моя позиция заключается в том, что...», «По моим наблюдениям...», тогда можно выйти на конструктивную дискуссию и найти лучшее решение.
«Проблема показаться неуверенной не так проста. Она кроется не только в конкретных словах. Они лишь отражают внутреннее состояние — сомнение в том, что женщина может себе позволить разговаривать на равных. Можно убрать из речи все эти "наверное" и "простите", контролировать их постоянно. Если же внутри остается страх оценки, другие фразы, показывающие сомнение в себе, быстро займут их место», — объясняет Вера.

Уверенная речь начинается не с голоса и правильных слов, а с разрешения себе быть услышанной. Здесь не поможет низкий тембр и безупречная дикция. Гораздо важнее поработать над собственной самооценкой, перестать извиняться за свое мнение, обесценивать свои вопросы и заранее оправдываться за сказанное. Только так коллеги смогут воспринимать вас всерьез.

«Поймите, ваши слова не менее важны, чем слова других, поэтому проявляться в жизни, на работе нужно обязательно. Тогда вы сможете достичь профессиональных целей, которые ставили перед собой», — заключает наш эксперт.