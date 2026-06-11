Назван тип людей, для которых одиночество особенно опасно

Австралийские психологи установили, что стиль привязанности человека существенно влияет на то, как он переживает одиночество: люди с тревожным или избегающим типами привязанности значительно чаще воспринимают время наедине с собой как нежеланное и вынужденное и в итоге острее ощущают социальную изоляцию. Исследование с участием 548 взрослых опубликовано в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

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Теория привязанности, разработанная Джоном Боулби в середине XX века, выделяет три основных стиля: надежный (человек комфортен как в близости, так и в одиночестве), тревожный (склонность к чрезмерной озабоченности отношениями) и избегающий (дискомфорт от эмоциональной близости). Стиль формируется в раннем детстве под влиянием характера взаимодействия с основным опекуном.

Авторы разграничили два вида переживания одиночества: добровольное — намеренно выбранное для отдыха, самопознания или творчества, — и недобровольное, воспринимаемое как нежелательное отсутствие социального контакта. Участники заполняли батарею стандартизированных опросников: шкалу стиля привязанности, опросников: шкалу стиля привязанности, опросник субъективного опыта одиночества и Шкалу UCLA для оценки хронического одиночества.

Статистический анализ показал, что тревожная привязанность предсказывают тяжелое переживание одиночества. По мнению авторов, развитие навыка продуктивного одиночества - способности намеренно и с удовольствием проводить время без социального взаимодействия - может служить терапевтической мишенью и снизить хроническое ощущение одиночества у людей с тревожной привязанностью.

Авторы также подчеркнули практическое значение результатов для работы с одинокими людьми в рамках когнитивно-поведенческой терапии. Сессии, направленные на развитие навыков осознанного и добровольного одиночества - так называемой способности к уединению, - могут существенно снизить хроническое ощущение изоляции у людей с ненадежной привязанностью.