Ученые выяснили, как высота женского голоса и телосложение влияют на ревность

Новое исследование среди женщин репродуктивного возраста в Китае показало, что более женственные голоса других женщин чаще вызывают сильную ревность. При этом эффект сильно зависит от собственного телосложения: высокие и стройные участницы реагировали острее. Статья опубликована в журнале PsyCh.

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Что такое ревность и почему она возникает

Ревность — это естественная эмоциональная реакция на возможную угрозу важным отношениям. Она появляется, когда человек боится потерять внимание, привязанность или статус в пользу кого-то другого. В романтической сфере она чаще всего вспыхивает, если рядом оказывается соперница, которая кажется особенно привлекательной для партнера.

Ученые давно заметили: ревность вспыхивает намного сильнее, когда потенциальная соперница кажется особенно привлекательной и «выигрышной» для мужчин. У женщин главными сигналами такой привлекательности обычно становятся ярко выраженные женские черты — в том числе более высокий и мелодичный голос.

Гипотеза исследователей

Кайранг Гуанке и его коллеги предположили, что женщины будут сильнее ревновать к соперницам с более женственным голосом. Они также ожидали, что эта реакция окажется особенно выраженной у высоких и стройных женщин, которые сами обладают чертами, высоко ценимыми в культуре.

В эксперименте участвовали 134 женщины от 18 до 40 лет (средний возраст — 19,3 года), в основном студентки одного университета в Китае.

Как проходил эксперимент

Участницы прослушали записи 131 женщины, которые просто говорили «Привет». Ученые заранее измерили высоту тона и частоты формант — акустические параметры, которые определяют, насколько голос звучит женственно. Женщинам предлагали оценить по шкале от 1 до 7, насколько сильно они бы ревновали, если бы обладательница такого голоса начала флиртовать с их партнером (тем, кто не в отношениях, предлагали представить ситуацию).

После этого у всех измерили рост, вес и рассчитали индекс массы тела.

Главные результаты

Как и ожидалось, более женственные голоса в целом вызывали большую ревность. Но решающую роль сыграло телосложение. Высокие женщины острее реагировали на изменения как высоты тона, так и формант. Стройные женщины с низким индексом массы тела (ИМТ) особенно чувствительно воспринимали именно высоту голоса.

Получается, что высокие и стройные женщины сильнее всех ощущают угрозу от женственных голосов соперниц.

«Эти результаты показывают, что размер тела существенно влияет на индивидуальные различия в чувствительности к ревности во время внутривидовой конкуренции. Наше исследование подтверждает гипотезу о связи качества партнёра и ревности, подчеркивая, как черты, воспринимаемые как индикаторы более высокого качества партнера, усиливают реакции ревности», — заключили авторы.

Работа добавляет интересный штрих к картине того, как тело и восприятие тесно связаны с нашими эмоциями в конкуренции за внимание.