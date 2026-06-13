Психолог объяснил, должна ли женщина уметь готовить

На днях Люся Чеботина заявила, что женщине не обязательно уметь готовить. Певица вообще убеждена, что домашние обязанности нужно выполнять, только если на это есть свободное время. Утверждение тут же вызвало оживлённые споры. Одни бросились поддерживать знаменитость, заявляя, что времена, когда ценность женщины определялась её домовитостью, давно миновали. Другие, наоборот, уверены, что женщине по определению пристало быть хорошей хозяйкой. Да и мужчины больше ценят домовитых представительниц слабого пола. Так должна ли жена быть хорошей хозяйкой или нет?

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Ни в коем случае

По словам той же Люси Чеботиной, современной женщине совсем не обязательно уметь готовить, когда существует множество различных доставок. При этом она с уважением относится к представительницам слабого пола, которые любят готовить каждый день. Однако у неё самой на это совсем нет времени.

С ней согласились многие.

«Сегодня, когда женщины работают столько же, сколько и мужчины, они больше не обязаны быть хорошими хозяйками», – считает одна из пользовательниц сети.

Требования от женщины уметь готовить и шить, по мнению многих пользовательниц, равноценны требованиям от мужчины уметь самому чинить сантехнику или проводку.

«Муж просто должен меня любить такой, какая я есть. Так же, как и мы любим мужчин со всеми их неумениями чинить краны, унитазы и делать ремонты», – делится другая участница обсуждения.

Сторонницы этого мнения твёрдо уверены, что понятия «хорошая жена» и «хорошая хозяйка» не взаимосвязаны. И умение понимать и чувствовать мужа куда важнее умения варить борщи и до блеска намывать пол.

«На мой взгляд, не важно хозяйство мужику. Главное – мозг не выгрызает, ласковая и в постели всё замечательно. У меня подруга замужем около 10 лет, она готовить вообще не умеет, максимум котлеты пожарит покупные», – делится участница тематического форума Светлана.

И надо признать, что примеров, когда женщины, не отличающиеся блестящими хозяйственными навыками, умудряются жить со своими мужьями в любви и согласии, действительно немало.

«Мне с детства внушали родители, что если я не научусь готовить, шить и поддерживать порядок в доме – муж меня бросит сразу после свадьбы. Но замуж я ушла с одним рецептом яичницы в голове. Не знала, как делать стрелки на брюках, не очень любила мыть посуду. Отметив 8 лет совместной жизни, я задумалась, почему же не сбылись слова родителей? Получается, что мужчине не нужна хозяйка?» – недоумевает пользовательница сети Елена.

Как правило, с отсутствием у жены хозяйственного опыта мирятся мужчины, которые с детства усвоили именно такой образ жизни. Их мамы не отличались хозяйственностью, и такое женское поведение они воспринимают как норму.

Подводные камни

В таких семьях нередко царит вечный беспорядок. Домашние питаются всухомятку и не знают вкуса домашней еды.

Хотя неумение жены готовить часто компенсируют кулинарные навыки мужа. Отношения в таких семьях, как уверяют специалисты, часто строятся по принципу отец-дочь.

Другие дело, что женщины, не желающие заниматься хозяйством, порой не готовы и эмоционально вкладываться в отношения. Для них главное собственный комфорт.

Они ревностно относятся к своим границам, но не готовы соблюдать чужие. От близких такие женщины требуют безусловной любви и принятия, на которые сами не способны. К жизни и окружающим они относятся довольно потребительски. И, кстати, многие из участниц обсуждения, которые гордо делятся, что терпеть не могут готовить, признаются, что еду для семьи готовит их мама.

Святая обязанность

И всё же представление, что главное предназначение жены – быть хорошей хозяйкой, по-прежнему очень распространено.

Несколько лет назад Ляйсан Утяшева решительно заявила, что для женщины очень важно уметь готовить: «Ты недоженщина, если не умеешь готовить». По мнению жены Павла Воли и мамы двоих детей, не умеющая готовить женщина – всё равно, что мужчина, не умеющий вбить в стену гвоздь. Прославленная гимнастка напомнила, что испокон веков женщины готовили. И только недавно они стали утверждать, что не должны ничего делать.

С ней согласны многие представительницы слабого пола, считающие, что главное в семейной жизни – это убранный дом и вкусно накормленный муж.

«Разве в самом слове "жена" не заключается смысл – хозяйка? Я считаю, если плохая хозяйка, значит – плохая жена», – уверена одна из интернет-пользовательниц.

И для многих женщин самое главное в семейной жизни – создать уют и повкуснее накормить домашних.

«Мужика кормить и обихаживать нужно, чтоб не сбежал. Я своего мужа уже 30 лет вкусно кормлю, вот потому мы и вместе до сих пор», – уверена одна из пользовательниц.

Многие приверженницы таких идей стараются быть хорошими хозяйками из страха перед осуждением.

Мальчики, выросшие у хозяйственных мам, часто ждут от спутницы жизни подобного же поведения.

«У моего мужа мать долго домохозяйкой была, всё хозяйство на себе тянет, он твёрдо уверен, что женщина должна уметь делать всё. А я не очень хорошо готовлю, и идеальный порядок, когда всё блестит, тоже не моё. И все наши конфликты только на этой почве», – делится другая пользовательница сети.

Впрочем, немало представительниц слабого пола находят искреннее удовольствие в домашних хлопотах, которым готовы посвящать всё своё время.

Подводные камни

Некоторые жены настолько зацикливаются на хозяйстве, что подчиняют ему всю свою жизнь, а заодно и жизнь близких.

Считая, что главное предназначение жены – держать дом в чистоте и хорошо готовить, они не считают нужным обращать внимание на проблемы мужа, его переживания. И он либо начинает искать себе отдушину на стороне, либо вовсе уходит.

Женщины в таких случаях искренне не понимают, почему ушёл муж: «И чего ему надо было – накормлен, обстиран. Какого рожна ещё надо?»

Кроме того, когда жена с головой уходит в обеспечение мужу бытового комфорта она, по сути, примеряет на себя образ мамы. Но, войдя в этот образ, предупреждают специалисты, потом очень сложно из него выбраться. А испытывать сексуальное влечение к матери невозможно. Да и брать на себя ответственность тоже не особенно привычно.

В результате мужчина привыкает к инфантильному поведению, да ещё и поглядывает налево.

Золотая середина

Как объясняют специалисты, хозяйственность женщины часто воспринимается как одно из главных достоинств, потому что в сознании многих мужчин ассоциируется с проявление заботы.

«Но истинная забота – она в бережном отношении к человеку, его психологическому комфорту, его границам. Забота – это когда вы стараетесь дать человеку то, в чём он нуждается на самом деле. А не то, что, как вам кажется, ему нужно, – объясняет психолог Дмитрий Орешин. – И главное – забота о партнёре должна быть искренней и доставлять радость вам самим».

Если же вы заставляете себя делать приятное человеку, радовать его и заботиться о нём, значит, вы делаете это ради себя, как бы парадоксально это ни звучало. Таким образом вы подсознательно пытаетесь получить признание, избежать чувства вины вины.

Поэтому если женщина примеряет образ идеальной хозяйки через силу, чтобы завоевать любовь и благодарность близких, стоит остановиться.

«Любовь заслужить нельзя ни чистой посудой, ни вымытыми полами», – предупреждает психолог.

Это, конечно, не значит, что надо перестать заниматься домом. Но делать это стоит лишь в посильных объёмах, которые не заставляют вас чувствовать себя жертвой.

В первую очередь нужно отталкиваться от реальных потребностей – своих собственных и домашних. Тогда ведение домашнего хозяйства не будет казаться каторгой, и оно не будет поглощать все силы и время.

Специалисты предупреждают – внимание и душевное тепло для мужчины нужно не меньше, а порой и больше, чем вкусно приготовленный борщ.

«Иногда мужчине важнее, чтобы женщина просто с ним поговорила, чем надраивала полы. Да и у самой женщины может не быть сил или желания в какой-то момент стоять у плиты», – считает психолог Дмитрий Орешин.

Главное, чтобы спутники жизни руководствовались потребностями друг друга. И тогда споров по поводу того, сколько времени жена должна стоять у плиты, не возникнет по определению.

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