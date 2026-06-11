Без страха и ожиданий: почему зумеры полюбили тренировочные свидания

Тренд на тренировочные свидания появился среди зумеров, сообщили СМИ. Люди идут на встречу с тем, кто заведомо не нравится, чтобы прокачать навыки флирта и общения без стресса. Подробности – в материале Москвы 24.

Чувство свободы

Фото: m24.ru

Зумеры не стремятся начинать серьезные отношения, пока не наберутся опыта, который предпочитают получать на тренировочных свиданиях, сообщило издание The New York Post. При этом молодежь выбирает партнера для встреч, который не нравится: якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе, не отвлекаясь на эмоции. Такой метод получил название "эмоциональная кардиотренировка".

Тренд органичен, так как в реальной жизни люди друг на друге действительно периодически тренируются, рассказала Москве 24 психолог и эксперт по семейным отношениям Наталья Маклакова.

"Тренировочные свидания – хороший способ научиться строить диалоги так, чтобы заинтересовать собеседника, говорить "нет" в тех ситуациях, где это требуется, чтобы не нарушить личные границы, а также флиртовать. В таком варианте нет привязанности, нет страха потерять или просто не понравиться. Появляется возможность вести себя более естественно и свободно".

Однако тренировочные свидания полезны, если инициатор не преследует корыстных целей, например пикапа ради секса. Уважительный и добрый настрой – это то, с чем нужно идти на подобные рандеву, отметила эксперт.

По ее словам, для взаимодействия подойдут разные форматы: короткие встречи, тематические беседы или просто классическое свидание. Чтобы прокачать навык общения, нужно попробовать все варианты, можно с одним и тем же собеседником. Это позволит получить навык переключения без потери интереса, добавила психолог.

"Это в будущем пригодится и в семейной жизни. Тогда отношения всегда будут оставаться свежими и интересными", – подчеркнула специалист.

Тренировка навыков общения на свиданиях – относительно новое веяние и даже необходимость, появившаяся в эпоху интернета. Соцсети привели к тому, что молодежь не научилась вести диалог и разговаривать о своих чувствах, а современное общество в целом отвыкло от живого взаимодействия, добавила Маклакова.

Помнить про цель

Фото: m24.ru

Тренировочные свидания подойдут тем, у кого нет серьезных расстройств, отметила клинический психолог Дарья Яушева в разговоре с Москвой 24. Пациентам с диагностированными нарушениями не стоит следовать тренду, так как это может лишь усугубить состояние.

"Это может быть связано с теми негативными установками о себе и других, с которыми они уже пришли на практику. В этом случае любая неловкость и ошибка в общении будет восприниматься как подтверждение этих установок. Внутри будет жужжать голос: "Вот видишь! Смотри!" – добавила эксперт.

Людям с социальной тревожностью желательно совмещать этот тренд с терапией, чтобы не появилось подтверждения негативных убеждений о себе.

"В когнитивно-поведенческой терапии есть метод, который называется "экспозиция", когда человек сталкивается с тем, что его пугает, в реальности. То есть не избегает, а получает новый опыт. И вместе с ним – понимание, что он может справиться, что все не так страшно, как говорит мозг. Тренировочные свидания могут быть такой экспозицией. Затем приобретенную уверенность и опыт можно перенести в настоящее свидание".

При этом тренд рискует вызвать эмоциональное истощение из-за того, что постоянные встречи по сути не приводят к стабильному общению или романтике. С этим могут столкнуться склонные к негативному мышлению, люди с нейроотличиями и те, кто заставляет себя ходить на подобные встречи.

Стоит учесть, что такое мероприятие может пройти не так, как его задумал инициатор. Человек, на котором проводят "тренировку", целенаправленно идет на свидание, у него есть ожидания и планы. По словам психолога, может получиться так, что сформируется привязанность: в этом случае без неприятных переживаний не обойтись.

Многое зависит от самого человека, выступившего в качестве "тренажера": была ли травма привязанности ранее, какой у него тип личности, склонен ли он к застреванию (длительная фиксация личности на определенных переживаниях), высокой чувствительности в отношениях, подчеркнула Яушева.

Если речь о специализированном тренинге, частью которого является отработка навыков общения, и человек неумышленно создал ситуацию, при которой вторая сторона не была в курсе правил, тогда его ответственность минимальна.

"Достаточно извиниться, объяснить реальную ситуацию. Вины его в этом нет. Дальше – задача другого человека справиться со своими чувствами", – рассказала психолог.

Альтернативой тренировочным свиданиям может стать групповая или индивидуальная терапия и даже работа с искусственным интеллектом. Последний можно попросить отработать навыки общения на свидании при разных вариантах развития ситуации. Главное не забыть о цели – реальной встрече с живым человеком. Можно бесконечно отрабатывать навыки общения, но при этом так и не прийти к реальному опыту отношений, добавила Яушева.