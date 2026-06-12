Как бороться с эмоциональным выгоранием

В России предложили ввести дополнительный отпуск для людей, испытывающих эмоциональное выгорание на работе. Однако, по мнению психотерапевта Василия Шурова, при этом состоянии несколько добавочных дней отдыха не помогут. Эксперт считает, что людям с выгоранием нужно обратиться к психотерапевту и подумать о том, не пора ли сменить место работы, сообщает издание «Аргументы и факты». Что делать, если хочется справиться с эмоциональным выгоранием и при этом не уволиться, «Вечерней Москве» рассказал клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

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Он объяснил, что выгорание указывает на истощение первого блока мозга, лобных долей. Поэтому человеку важно грамотно отдыхать — и речь не о дополнительных семи днях отпуска.

«Отдыхать, высыпаться нужно каждый день. И следить за этим. Когда на человека сваливаются рабочие обязанности, а с ними и домашние дела, он не высыпается и истощается. Выгорание происходит на любой работе. Никакая самая любимая работа не гарантирует отсутствие выгорания», — предупредил эксперт.

Даже если человеку очень сильно нравится его работа, то, после того как он приходит с нее домой и вынужден, к примеру, еще пять часов потратить на выполнение домашнего задания с ребенком, или ухаживать за кем-то, или делать что-либо еще, у него просто физически не остается сил.

«Поэтому необходимо больше отдыхать, больше высыпаться и разумно распределять свое время. Делать перерывы в работе будет куда полезнее и эффективнее, чем отдыхать дополнительные семь дней», — посоветовал психолог.

По его словам, этот добавочный отпуск может только усугубить ситуацию: да, человек отдохнет в течение недели, но потом окажется в фрустрации из-за необходимости вернуться на работу.

«Так что нужно организовывать каждый свой день так, чтобы просыпаться с радостью, а не с мыслью: "Господи, еще один день. Как же его пережить?"», — подчеркнул собеседник «ВМ».

Если человек осознает, что не может самостоятельно справиться с выгоранием или любой другой ситуацией в жизни, ему имеет смысл обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту. На то, что вы не справляетесь, указывает постоянное состояние (выгорание или другое) и его усугубление, отметил Денисов-Мельников.

Нередко с выгоранием сталкиваются женщины, которые в современном мире совмещают множество ролей, требующих времени, усилий и эмоциональных ресурсов. Какие стратегии применить, чтобы уравновесить обязанности матери, жены, профессионала и избежать выгорания, выясняла «Вечерняя Москва».