Как разорвать круг импульсивных покупок

Витрины, фоновая музыка, продуманное расположение товаров — всё это элементы маркетинговой стратегии, нацеленной на рост ваших трат. Но можно ли изменить правила этой игры?

© «Новости Липецка»

Расцвет маркетплейсов обострил извечный вопрос: купить или воздержаться? «Бизнес‑журнал. Центр» изучил природу потребительской «жажды» и выяснил, почему продавцам невыгодно, чтобы мы сдерживали свои желания.

Почему мы покупаем импульсивно

Статистика говорит сама за себя. По данным ВЦИОМ (2025 год), 63 % россиян хотя бы раз совершали импульсивную покупку. Каждый десятый покупатель признаётся, что тратит спонтанно почти каждую неделю. Среднемесячные траты на такие покупки достигают 11 тысяч рублей.

Эксперт по управлению капиталом Юлия Погасий объясняет механизм: «От ощущения дискомфорта до „я себя порадовал“ проходит всего 90 секунд: открыл приложение, оформил заказ. Маркетплейс продаёт спокойствие в два клика. Но через несколько часов ощущение радости проходит — и приходит счёт».

За этим следует чувство вины: «опять потратил незапланированно». Так замыкается петля компенсаторного потребления — цикл, известный в поведенческой психологии с 1990‑х годов. Советы вроде «составьте список покупок» не работают, потому что борются только с импульсом, но не с чувством вины, которое порождает новый импульс.

Как разорвать порочный круг

Юлия Погасий предлагает практический инструмент: Установите месячный лимит на «свободные расходы» — отдельную статью бюджета, в рамках которой спонтанные покупки разрешены без угрызений совести. Если вы уложились в лимит, повода для вины нет, а значит, не возникает новый стресс и новый импульс к тратам.

Развивайте альтернативные способы снятия стресса — спорт, прогулки, общение, полноценный сон. Когда у человека есть здоровые механизмы эмоциональной разгрузки, потребность в импульсивных покупках снижается естественным образом.

«Пока стресс закрывается только маркетплейсом, никакие финансовые правила не выдержат. Лучший антишопинг‑инструмент — два‑три других способа справляться с плохим днём», — подчёркивает эксперт.

Психология желания купить

Психолог Родион Чепалов отмечает, что стремление что‑то приобрести — нормально для здорового человека. Он выделяет четыре типа импульсивных покупок: Тревожный: покупка как способ снизить напряжение. Статусный: «я покупаю, чтобы чувствовать себя успешнее». Компенсаторный: «у меня тяжёлая жизнь, я заслужил». Исследовательский: естественное любопытство — увидели новую вещь, узнали что‑то интересное, захотели попробовать.

Проблема возникает, когда импульс полностью отключает критическое мышление — особенно при крупных тратах.

Почему так происходит?

Ошибки мышления: «если я это куплю, жизнь изменится», «эта вещь сделает меня увереннее». Потребность в признании: иногда покупки компенсируют нехватку любви, заботы или одобрения. Механизм быстрого подкрепления: покупка вызывает всплеск дофамина, мозг запоминает облегчение и требует повторения.

При этом, как отмечает психолог, не нужно впадать в аскетизм: спонтанные покупки могут приносить радость и ощущение праздника. Опасность возникает, когда шопинг становится единственным источником удовольствия.

Деньги должны работать

Павел Белов, директор по развитию финтех‑решения «Плати по миру», предлагает другой подход:

«Когда видишь, что свободные средства приносят доход, а не лежат мёртвым грузом, импульсивные траты теряют смысл».

Что можно сделать: открыть накопительный счёт или депозит; инвестировать в краткосрочные инструменты; создать «копилку» для долгосрочных целей. Когда деньги работают на вас, шопинг перестаёт быть спонтанным и становится осознанным.