В РАН указали на стремление молодежи к прагматичной дружбе

Речь идёт о выстраивании отношений с теми, кто может принести выгоду.

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Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Павел Сушко.

«Есть тенденция прагматизма в общении. То есть среди молодёжи прагматизм проявляется в том, что те контакты, которые они устанавливают даже с друзьями, зачастую носят характер выгоды. Контакты среди молодёжи складываются таким образом, что с учётом турбулентности времени, нестабильности, сложной прогнозируемости будущего они становятся нечастыми».

Ранее Сушко сообщил о популярности «стратегии улитки» у современной молодёжи. Две трети предпочитают онлайн-коммуникацию живому общению, отметил он.