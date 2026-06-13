Психолог рассказал, в каких случаях лучше отложить бракосочетание

Белое платье, лимузин, шампанское рекой и штамп в паспорте. Для многих девушек этот образ — синоним стабильности и гарантии крепкого будущего. «Вот распишемся, и он начнет больше времени проводить дома», «Родим ребенка, и он станет ответственным», «Поженимся, и все конфликты уладятся сами собой» — знакомые мысли? Увы, поход в ЗАГС не решает проблемы, а чаще всего лишь маскирует их.

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Интегративный психолог и травмотерапевт Полина Юркова в беседе с WomanHit рассказала, в каких случаях лучше отложить бракосочетание, чтобы потом не пожалеть.

Попытка спасти то, что уже рушится

Одна из главных ошибок — использовать свадьбу как инструмент для «склеивания» отношений.

«Наверное, первый самый очевидный ответ, когда визит в ЗАГС лучше отложить, это когда этот визит является попыткой решить какие-то проблемы, — объясняет эксперт. — Когда пара женится для того, чтобы сгладить какие-то противоречия, когда есть фантазия о том, что мы поженимся, и все поменяется».

Чаще всего эта иллюзия рождается у женщин, которые надеются, что после штампа партнер перестанет гулять по вечерам, начнет зарабатывать больше или станет более заботливым. К сожалению, брак не меняет людей, он лишь проявляет их истинное лицо. Если он изменял до свадьбы, он не остановится и после. Если у вас не было доверия, гербовая печать его не создаст.

Скорая женитьба и романтика на расстоянии

Влюбленность часто заставляет нас спешить. Кажется, что полгода — это уже большой срок и пора бежать в ЗАГС. Но психологи советуют не поддаваться этому порыву, пока не минет буря первых эмоций.

«Не лучшим вариантом является и скорая женитьба, когда партнеры знают у друг друга буквально несколько месяцев. Бывают счастливые исключения, но это скорее исключение», — предупреждает специалист.

Отдельная зона риска — пары, которые долгое время поддерживали отношения на расстоянии.

«Решая узаконить отношения, когда люди долго жили на расстоянии, и съезжаясь, вдруг принимают решение, что вот сейчас пора жениться и съехаться, — комментирует эксперт такую ситуацию. — Лучше отложить поход в ЗАГС в этом случае».

Вам необходимо время, чтобы узнать друг друга в быту, разделить обязанности и понять, совместимы ли вы в повседневной жизни, а не только в романтические моменты редких встреч.

Сомнения и давление извне

Если у одного или обоих партнеров есть сильные сомнения по поводу замужества, это не повод надевать фату с мыслью «авось привыкну». Свадьба должна быть осознанным выбором взрослых людей, а не попыткой закрыть гештальт или угодить родственникам.

«Очень сильные обиды, недопонимания и сомнения у кого-то из партнеров — веская причина отложить визит в ЗАГС. Особенно если замужество является способом реализовать ожидания родных, когда они давят: "Пора уже жениться", "Пора заводить детей". Это не осознанный выбор двух взрослых людей, а решение под давлением», — подчеркивает Юркова.

Не стоит торопиться с росписью только потому, что «уже возраст», «устали быть поодиночке» или «так легче вести быт». Ипотека и совместное жилье — это не повод для брака, а финансовый проект. Если ваши отношения не выдержат бытовых трудностей в статусе «просто пара», штамп в паспорте лишь добавит лишней бюрократии.

Проверка реальностью

Многие психологи называют первый год совместной жизни самым сложным. Это период притирки, когда мы видим не праздничную версию партнера, а реального человека с его привычками и недостатками.

«Я бы рекомендовала молодым людям не жениться, если нет опыта совместного проживания, совместного ведения быта, — советует травмотерапевт. — Если пара не прошла хотя бы какие-то минимальные кризисы, хотя бы кризис первого года, не побывала в разных жизненных ситуациях. Конечно, всего мы предугадать не можем, но не стоит жениться в романтическом состоянии влюбленности, нужно дать друг другу получше узнать друг друга».

Поход в ЗАГС не должен быть попыткой «зафиксировать» ускользающие отношения. Это должен быть осознанный шаг двух взрослых и самодостаточных людей, которые уже проверили свои чувства реальностью и уверены в своем выборе, а не в том, что магия брака решит все проблемы.