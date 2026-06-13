Почему россияне читают запоем рассказы авторов-любителей

В Дзене набирают популярность рассказы авторов-любителей. Одни насчитывают десятки глав, другие — вместе с завязкой, кризисом и финалом — не более страницы. При этом рассказы набирают тысячи и даже миллионы просмотров и вызывают бурные обсуждения в комментариях. Во многих таких работах поднимаются извечные бытовые проблемы — нехватка денег, распределение бюджета в семье, сложные взаимоотношения невестки и свекрови и другие. Почему подобные рассказы из всего многообразия литературы увлекают людей и кто становится их читателями, разбиралась «Вечерняя Москва».

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По мнению психолога Андрея Зберовского, увлечение подобными рассказами может произойти с любым человеком. Но часто это люди в возрасте от 30 до 50 лет, которые уже имеют жизненный опыт и могут на него «примерять» эти истории. Он отметил, что человека увлекают подобные любительские «жизненные» рассказы, так как он стремится найти в них «что-то близкое» к его жизни.

«Когда мы читаем произведения классиков, мы, как правило, понимаем, что это хоть и близко к реальности, но все равно является художественным вымыслом. И ценность такого рассказа в наших глазах падает. При чтении же маленьких рассказов малоизвестных авторов формируется ощущение, что все написанное — некая "правда жизни", которая может вызывать у нас аналогии с нашей собственной. Мы можем обсудить эти сюжеты с друзьями, будто то, что было написано в Сети, на деле произошло с каким-нибудь нашим знакомым», — пояснил психолог.

Современные люди, как правило, испытывают большой дефицит общения, подчеркнул специалист. У них мало друзей и знакомых, а к тому же общение, как правило, перетекает в онлайн.

«А когда мы все же встречаемся с друзьями в реальной жизни, нам часто даже не о чем им рассказать. Жизнь нередко кажется пустой и неинформативной. И тогда человек может пересказывать эти рассказы, чужую "жизнь" с таким упоением, будто он имеет к этим событиям какое-то отношение. Возникает ощущение реальности, сопереживания, соучастия, будто он знаком с этими людьми», — объяснил собеседник «ВМ».

Однако ученый-филолог, литературовед и писатель, доктор филологических наук Виктор Гуминский заверил: несмотря на то что действительно есть увлечение рассказами авторов-любителей в Сети, интерес к художественной литературе все еще сохраняется.

«Только вчера был на Красной площади на книжном фестивале, и могу сказать, что люди все также испытывают тягу к произведениям художественной литературы», — рассказал эксперт.

Литературовед предположил, что такие рассказы создаются, так как такого рода «зарисовки» могут быть остатками «творческого начала» в человеке.

«Человеку хочется обозначить себя в слове, в каком-то словесном бытовом изложении. Ему кажется, что это может быть и другим интересно», — сказал Гуминский.

Также пользователи Сети «подсели» на скандальные мини-сериалы, главные роли в которых играют сгенерированные искусственным интеллектом фрукты и овощи. И такие ролики набирают миллионы просмотров! «Вечерняя Москва» узнала, почему такой контент стал популярен и в чем его феномен.