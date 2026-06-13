Стало известно, что мужчины находят в подкастах о психологии

За последнее десятилетие подкасты превратились в мощную индустрию. Этот формат особенно близок мужской аудитории, которая чаще женщин причисляет себя к фанатам подкастов. При этом мужчин больше и среди ведущих.

© Телеканал «Наука»

В обществе бытует мнение, что подкасты для мужчин — это вотчина «альфа-самцов», транслирующих стереотипы о мужественности. Однако некоторые передачи, посвященные мужскому ментальному здоровью, меняют эту картину. Исследование, опубликованное в журнале Mental Health & Prevention, доказывает, что подкасты меняют отношение мужчин к своим психологическим проблемам и помогает им лучше с ними справляться.

Зачем мужчины слушают подкасты о психологии

Ученые выяснили, какую пользу мужчины получают от прослушивания подкастов о психологическом благополучии. Оказалось, что такие передачи предлагают мужчинам низкий порог входа для того, чтобы заняться своим душевным состоянием. Это особенно актуально на фоне высоких показателей психологическоих расстройств и суицидов среди мужского населения.

Исследователи опросили слушателей подкаста, созданного одной из британских служб психологической поддержки для мужчин. В опросе участвовало около 300 пользователей, часть из которых также посещает очные группы. Длинные эпизоды подкаста строятся на беседах между мужчинами, так или иначе связанными с этой службой, и ведущим. Они делятся личным опытом помощи другим, открыто обсуждают такие темы, как тяжелая утрата, межличностные отношения, гнев, злоупотребление психоактивными веществами и суицидальные мысли.

Выяснилось, что такой контент побуждал слушателей переосмысливать и оспаривать представления о «правильном мужском поведении». Один из мужчин признался, что доброта между участниками, звучащая в эфире, позволила ему переосмыслить свою жизнь. Респонденты сообщали, что чувствуют себя понятыми и менее изолированными. Подкасты послужили катализатором для обсуждения сложных вопросов, а также дали им опыт соприкосновения с эмоциональной уязвимостью.

Помехи психологическому благополучию

На мужское психическое здоровье часто влияют глубоко укорененные установки и ожидания, которые возлагаются на мальчиков с ранних лет. Эти ограничения могут становиться препятствиями на пути к психотерапии. Для мужчин, которые еще не готовы обратиться за более формальной помощью, подкасты о ментальном здоровье могут служить точкой входа в мир информационной поддержки.

Однако многие подкасты, нацеленные на мужскую аудиторию, обсуждают темы статуса, физической привлекательности и романтических связей, зачастую в проблемном ключе. Они могут предлагать мужчинам «лайфхаки» по самосовершенствованию, привлекая молодых слушателей, которым не хватает уверенности в себе и которые ищут примеры для подражания. Это ведет к тому, что у молодых мужчин формируется упрощенное представление как о самих себе, так и о женщинах.

Ученые утверждают: подкасты обладают силой воздействия на аудиторию, и когда речь заходит о таких вопросах, как психологическое здоровье, эта сила должна использоваться ответственно.