Что такое «дружеская бомбардировка» в отношениях и чем она опасна

Новый друг пишет каждый день, осыпает вниманием, называет родственной душой и стремится стать самым близким человеком в жизни. Кажется, что это большая удача — встретить такую дружбу. Но иногда за стремительным сближением скрывается не искренняя симпатия, а френдбомбинг — поведение, при котором человека буквально заваливают вниманием, чтобы быстро создать эмоциональную привязанность. Большинство может и не заметить этот паттерн, ведь на первый взгляд все кажется идеальным. Что значит «бомбить друзей» и как избежать разочарования от новых знакомств — в материале «Ленты.ру».

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От любви до ненависти

Термин «френдбомбинг» (или «дружеская бомбардировка», если переводить буквально) появился совсем недавно и только начал расходиться по соцсетям. До него куда более популярным был схожий термин, которым можно описать слишком интенсивное начало романтических отношений — «лавбомбинг», или «бомбардировка любовью».

Самые яркие признаки лавбомбинга можно описать так: человек словно включает режим «идеальной любви на максималках» еще до того, как он успел по-настоящему сблизиться с новым партнером и узнать его получше. Обычно такие люди постоянно на связи, пишут с утра до ночи, осыпают комплиментами, заваливают подарками и строят совместные планы — буквально «бомбят» партнера вниманием. Лавбомбинг практически никогда не бывает предвестником чего-то хорошего.

Это все дает ощущение, что человек наконец встретил родственную душу, а впереди их обоих ждет уникальная история любви. Естественно, все происходит очень быстро и очень интенсивно. Такое «идеальное» поведение вскоре резко сменяется на свою полную противоположность — показное игнорирование и обесценивание.

Лавбомбинг практически никогда не бывает предвестником чего-то хорошего. Человеку повезло, если его «забомбардировали» комплиментами и подарками без злого умысла, но в большинстве случаев лавбомбинг используется в корыстных и манипулятивных целях.

Фото: Лента.ру

Довольно часто к лавбомбингу прибегают мошенники на сайтах знакомств. Злоумышленники заваливают свою жертву комплиментами, окружают ее вниманием и заставляют чувствовать себя особенной, чтобы установить с ней тесный доверительный контакт. Многие клюют на эту удочку и действительно проникаются новыми знакомыми до такой степени, что готовы отдавать им деньги и бескорыстно помогать по жизни.

Лавбомбинг часто используется в абьюзивных отношениях как способ быстро создать сильную эмоциональную привязанность. Бывает так, что в один день жертва завалена подарками и признаниями в любви, а на следующий день попадает в «полный игнор». Так абьюзеры постепенно переходят к контролю, манипуляциям или изоляции партнера, а жертва нередко продолжает держаться за отношения, надеясь вернуть тот период интенсивной любви и заботы, который был в самом начале.

«Почему она меня так часто хвалит?»

Френдбомбинг работает по похожей схеме. Сначала человек также быстро сближается, открывается, уделяет чрезмерно много внимания и старается проводить все время вместе. Позже, когда эмоциональная связь установлена, новый друг резко исчезает из поля зрения и заставляет скучать по себе.

Пользовательница сети по имени Хоуп рассказала о своем опыте френдбомбинга, с которым столкнулась на работе. У нее была коллега, которая попыталась с ней подружиться. С самого начала общения она осыпала Хоуп комплиментами и всячески показывала ей свое восхищение. Уже тогда у Хоуп закралась мысль:

«Почему она меня так часто хвалит?»

В какой-то момент она почувствовала себя обязанной отплатить своей новой подруге такой же добротой и открытостью — именно этого и добивалась ее коллега.

Затем знакомая Хоуп начала буквально вываливать на нее травмирующие истории из своей жизни. Такая открытость действительно может подкупать, особенно если человек ко всему прочему выглядит совсем безобидно и ведет себя по-доброму.

По словам семейного терапевта Элисон Мерфи, люди иногда специально делятся личными секретами на раннем этапе дружбы, чтобы создать ощущение доверия и близости. Человек, слушая это, чувствует себя избранным, ведь он получил доступ к чему-то сокровенному (как ему кажется). Такая тактика общения сближает и даже «обнажает» собеседников друг перед другом, что очень эффективно можно использовать в будущем. Зависимость жертвы от своего френдбомбера увеличивает его власть и контроль.

Но коллега Хоуп очень быстро изменилась. Внезапно она стала холодной и молчаливой: никаких личных историй, комплиментов и показного восхищения.

«Так, сначала дружба переполняет вас, а теперь — полная пустота. Она либо не вытянула из меня нужных сведений, либо осознала, что манипуляциями ей меня не контролировать. Эта женщина стала моим главным врагом», — вспоминала свои эмоции Хоуп.

Элисон Мерфи объясняет, что тактика «то жарко, то холодно» используется вполне осознанно, чтобы вызвать у жертвы френдбомбинга зависимость. А зависимость жертвы от своего френдбомбера увеличивает его власть и контроль.

Нарциссическое насилие

Коуч по отношениям и специалист по эмоциональному насилию Марсела Лима объясняет, что у дружбы, как и у романтических отношений, часто бывает «медовый месяц» — период, когда общение становится очень близким и эмоционально насыщенным.

По ее словам, распознать френдбомбинг бывает сложнее, чем лавбомбинг, потому что быстрое сближение и сильная эмоциональная связь между друзьями обычно воспринимается как что-то вполне нормальное.

«Френдбомбинг сложнее распознать сразу, потому что быстро стать очень близкими друзьями считается более нормальным, чем так же быстро сблизиться в отношениях», — объясняет Марсела Лима.

В начале дружбы такое поведение не выглядит опасным. Наоборот, новый знакомый кажется очень дружелюбным и проявляет много внимания — все это похоже на качества, которые обычно ассоциируются с хорошей дружбой. Френдбомбинг работает именно потому, что сначала выглядит не как манипуляция, а как классическая идеальная дружба.

Терапевт Элисон Мерфи заметила, что часто к френдбомбингу прибегают люди с нарциссическим расстройством личности, поскольку это довольно быстрый способ получить внимание другого человека и власть над ним. В целом, по ее словам, то, что сейчас считается лавбомбингом и френдбомбингом, психологи раньше называли «нарциссическим насилием».

К тому же у нарциссов есть постоянная потребность в восхищении — друг или партнер, с которым уже установлена эмоциональная связь, как раз может его дать. При этом нарцисс всегда остается в выигрыше: даже если он сделал что-то не так, он никогда не признает свои ошибки и не будет брать на себя ответственность за свое поведение.

Элисон Мерфи отмечает, что нарциссы, склонные к френдбомбингу, попросту не способны искренне извиняться — в их видении мира именно они всегда остаются жертвой. Вместо извинений такие люди переводят разговор на недостатки своего друга или партнера, заставляя его чувствовать себя виноватым.

Фото: Лента.ру

Действительно, многие жертвы лавбомбинга и френдбомбинга отмечали, что их новоиспеченные партнеры и друзья устраивали им сильные эмоциональные качели и обижались, когда такая тактика не работала. Порой, если человек просит немного личного пространства или не реагирует так же интенсивно, его обвиняют в холодности и заставляют чувствовать себя виноватым — это еще одна манипуляция, на которую нельзя поддаваться.

Что такое нарциссическое расстройство личности (НРЛ)?

Психическое расстройство, при котором человек имеет устойчивую потребность в восхищении, завышенное представление о собственной значимости и трудности с эмпатией, то есть пониманием чувств и потребностей других людей.

Люди с НРЛ часто считают себя особенными, болезненно реагируют на критику и нуждаются в постоянном признании. При этом за внешней уверенностью нередко скрывается очень уязвимая самооценка и сильная зависимость от чужого одобрения.

Важно понимать, что не каждый высокомерный или склонный к манипуляциям человек имеет НРЛ. Многие люди могут проявлять нарциссические черты, не имея расстройства личности. Диагноз НРЛ может поставить только специалист после профессиональной оценки по критериям, утвержденным медицинскими справочниками.

Как защититься?

Полностью застраховаться от френдбомбинга невозможно, но можно снизить риск. Главный принцип — не торопиться с выводами о человеке, даже если он кажется невероятно дружелюбным и «своим».

За френдбомбингом не всегда стоит злой умысел. Иногда его причиной могут быть неуверенность в себе, страх одиночества, боязнь быть отвергнутым или сильная потребность в близости. Однако даже если человек действует из лучших побуждений, чрезмерная навязчивость и попытки слишком быстро сблизиться могут создавать дискомфорт и нарушать личные границы. Искренняя симпатия становится проблемой, когда начинает давить на другого человека вместо того, чтобы дать ему пространство.

Конечно же, важно правильно расставить свои границы в общении с такими людьми. Человек не должен ощущать, что он обязан сразу же отвечать на каждое сообщение и поддерживать общение просто из благодарности за проявленную инициативу. Фразы вроде «Я отвечу позже» или «Мне нужно время для себя» — это не отвержение, а нормальный способ сохранить дистанцию в здоровых отношениях.

Фото: Лента.ру

Канадские исследователи выявили несколько «звоночков» на ранних этапах отношений, которые могут предупреждать о том, что человек может быть склонен к эмоциональному или физическому насилию. Среди них — ревность без повода, высокомерное поведение, неспособность к открытому и искреннему диалогу и негативная реакция на отказ.