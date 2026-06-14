Как россияне ищут любовь на паделе и где можно в него сыграть

В сети новый тренд: одинокие россияне в поисках пары стали возлагать надежды на... падел. Появились даже турниры для знакомств и боты для создания спортивного (и не только) тандема. «Вечерняя Москва» решила выяснить, почему вторую половинку ищут именно на корте.

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В 2025 году в сети для поиска мужа советовали идти на теннисную площадку, а теперь новым «спортом для знакомств» называют падел. Эта спортивная игра похожа на большой теннис, но имеет несколько отличий: ракетка более компактная, корт в два раза меньше, по периметру он окружен стеклянными стенами и металлической сеткой, которые становятся активными «участниками» матча.

Базовые навыки освоить нетрудно. Хватит пары занятий. Обычно в падел играют вдвоем — пара на пару. Двойки бывают мужскими, женскими и смешанными.

В Санкт-Петербурге в июле планируют провести турнир по паделу для одиночек, где даже предусмотрена награда за лучшую пару.

Главная цель — не просто поиграть, а найти свою любовь там, где у вас уже общие интересы и ценности. Мы организуем красивые корты, сеансы психолога с практиками для знакомств, встречи с астрологом, где можно будет узнать совместимость с партнером, — рассказала «Вечерней Москве» организатор Екатерина Каменецкая.

Также в Анапе должен пройти «падел-лагерь» для знакомств. А еще в одной из соцсетей запустили бот для поиска спортивной (и не только) пары для игры в падел. Однако и турнир, и лагерь, и бот предполагают оплату.

Выходит, хочешь найти свою любовь на корте — приготовь кошелек? Можно ли попытать удачу без денежного взноса? «Вечерняя Москва» отправилась на бесплатную площадку в рамках проекта «Лето в Москве», которая находится на станции метро «Баррикадная».

Я занимаюсь этим видом спорта уже почти год и могу подтвердить, что падел легче, чем большой теннис. Я думаю, с этим может быть связана такая популярность игры среди девушек, — поделилась своим мнением участница женского паделтурнира Мария Прописнова. — Кстати, я замечала, что действительно есть девушки, которые сильно наряжаются на игры и тренировки, чтобы показать себя во всей красе.

Еще одна участница Гульфия Валеева отмечает, что о специальных соревнованиях для одиночек она не слышала. Но, по ее словам, падел — в целом социальный вид спорта.

За три года тренировок я стала замечать больше девушек, которые приходят, чтобы найти себе пару, наряжаются. Правда, в случае проигрыша мужчины нередко проявляют эмоции, слабость. И это сразу же отпугивает девушек, которые пришли только для того, чтобы найти мужа, а не ради игры, — поделилась своими мыслями Гульфия Валеева.

По словам тренера падел-корта Александра Поскробко, на тренировки записываются люди, которые хотят активно провести время и пообщаться в компании единомышленников.

О турнире для одиночек я не слышал, не исключаю, что есть такое. По моему опыту, на тренировки приходят в поисках не только любви, но и друзей. Ко мне ходят играть целыми семьями, а иногда даже по несколько семей сразу. Этот спорт может объединять поколения, — отметил он.

Любительница падела Василиса Иванова рассказала «Вечерней Москве», что ее подруга как раз пришла с ней на корт, чтобы найти себе мужа.

Я занимаюсь этим спортом уже давно, а вот моя подруга решила ходить со мной на тренировки не только для физической активности, но и для поиска своего суженого, — рассказала Василиса Иванова.

Она отмечает, что при знакомстве на корте у людей уже есть общие темы для разговоров, что может помочь строить отношения.

В ходе тренировок я нашла много единомышленников, с которыми мы часто собираемся на открытых площадках и тренируемся вместе. Этот спорт действительно очень социальный, неудивительно, что девушки и мужчины идут играть, чтобы найти свою любовь, — поделилась Василиса Иванова.

Екатерина Трофимова, психолог:

Действительно, общие занятия не только спортом сближают и облегчают старт отношений. На первых этапах общие интересы помогают снизить тревогу и убрать стеснительность. Формат знакомства во время тренировки позволяет увидеть человека сразу, как он умеет коммуницировать и как справляется с неудачами. Здесь может крыться минус — люди показывают лучшую версию себя, активную и выносливую, а в жизни это может быть не так.

Попытать счастье

Попробовать найти вторую половинку или просто испытать на себе популярный вид спорта можно на бесплатных площадках для падела, которые установили в рамках проекта «Лето в Москве». На всех локациях также предоставляется бесплатный инвентарь для игры, с собой нужно принести только спортивную форму.

Одна из них, которую посетила «Вечерняя Москва», находится недалеко от станции метро «Баррикадная». Здесь расположены сразу две игровые зоны, а также пьедестал для награждения победителей турниров. Ул. Баррикадная, 4, стр. 2;

Еще одна локация расположена вблизи станции метро «Третьяковская». Здесь также есть два корта, раздевалка и зона отдыха, где можно расслабиться после игры и поговорить с участниками. Ул. Б. Ордынка, 21;

И третья зона для бесплатной игры в падел расположилась недалеко от станции метро «Римская». Ул. Школьная, 49;

Все площадки работают со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Чтобы попасть на тренировку, необходимо пройти регистрацию на сайте. Для пользователей предлагают как мастер-классы с тренером для начинающих, где можно узнать об игре и начать развивать навыки, так и свободные игры для тех, кто уже освоил базовые приемы и техники данного вида спорта.

Летний сезон проекта «Мой спортивный район» стартовал 1 июня. «Вечерняя Москва» узнала, в каких тренировках смогут поучаствовать москвичи.