Как изменились радости людей

Даже небольшие источники радости влияют на качество жизни человека. Как видно на инфографике, в период с июля 2022 года по декабрь 2025 года большинство привычных источников радости стало приносить удовольствие меньшему числу людей.

Фото: Naked-Science.ru

В глобальном опросе интернет-пользователей из девяти стран приняли участие люди в возрасте 16-64 лет. В 2022 году в опросе приняли участие 10658 человек, в 2025 году — 8831 человек. Респондентов спросили, что приносит им радость.

Участникам предоставили десять вариантов на выбор. Времяпровождение с семьей сохранило первую позицию. Однако доля людей, которым это приносит радость, упала с 66% до 53%.

Времяпровождение с друзьями опустилось со второго на третье место. В 2022 году такое развлечение приносило удовольствие 50% респондентов по сравнению с 42% в 2025 году.

Доля любителей путешествий и отпуска осталась неизменной — 47%. Однако теперь этот источник радости поднялся на второе место.

Получается, с 2022 по 2026 год у людей уменьшилось количество источников базовых радостей. Ни одна из категорий не продемонстрировала роста.