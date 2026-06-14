Что делать, если о вас сплетничают на работе

Старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный заявил, что при сплетнях о себе на работе лучше не реагировать и не пытаться оправдываться.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что объектами сплетен часто становятся заметные люди, вызывающие интерес у окружающих.

При этом, по словам психолога, распространение личной информации в компрометирующем ключе говорит о нездоровом социально-психологическом климате в коллективе.

«Первое — не реагировать. Тем более не оправдываться и не опровергать. Этим вы только раззадорите сплетников», — сказал Неровный.

Если сплетничают о другом человеке, специалист посоветовал не поддерживать такие разговоры и не передавать информацию дальше.

Большое количество слухов в организации, по его словам, может указывать на проблемы в коммуникации между руководством и сотрудниками.

Ранее психотерапевт Александр Колмановский в разговоре с НСН заявил, что профессионализм психолога определяется не только образованием, но и личными качествами.