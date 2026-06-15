Что делать, если у партнера постоянно сползает презерватив

Девушка пожаловалась на партнера, у которого во время секса постоянно сползает презерватив и попросила совета. Рекомендации ей дали пользователи в разделе Sex форума Reddit.

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По словам девушки, молодой человек уверяет, что не чувствует, когда контрацептив соскальзывает.

«В итоге мы занимаемся незащищенным сексом, пока он этого не замечает. Ему не нравится использовать презерватив, поэтому я не понимаю, как он может не замечать его отсутствия», — пожаловалась она, спросив у мужчин, действительно ли разница между сексом в презервативе и без него не чувствуется.

В ответ пользователи отметили, что в процессе секса, особенно долгого, действительно можно некоторое время не ощущать разницы.

«Но в 90 с лишним процентах случаев вы заметите это перед оргазмом», — написал один мужчина.

Многие комментаторы согласились, что партнер женщины лукавит, и предложили ей серьезно поговорить с ним.

«Тот факт, что это продолжает происходить, а он якобы не замечает, является довольно серьезным тревожным звонком. Такие парни либо лгут, либо намеренно игнорируют очевидное», — высказался еще один мужчина.

Наконец, если молодой человек действительно не чувствует разницы, ему предложили покупать презервативы меньшего размера.

Ранее мужчины и женщины перечислили поводы партнеров для расставания с ними, которые считают самыми жалкими. Одну девушку партнер бросил в надежде, что она будет умолять его вернуться.