Ученые разобрались в природе подхалимства

Опытные специалисты по теории игр из Мичиганского университета Роберт Аксельрод и Скотт Пейдж нашли математическое объяснение, почему умные и рациональные люди часто начинают льстить руководителям, даже если это чревато серьезными бедами. Их исследование опубликовано в журнале PNAS.

© Naukatv.ru

В истории полно примеров, когда советники уговаривали лидеров начать рискованную войну или закрывали глаза на опасный дефект в конструкции автомобиля или космического корабля. При этом всегда хватает тех, кто просто поддакивает начальству, чтобы понравиться, получить повышение или оказаться в ближнем круге.

На первый взгляд, между обычными подхалимами и более расчетливыми — огромная разница. Однако модель, построенная учеными, показывает, что обе группы в итоге говорят руководителям именно то, что те хотят услышать. Разница только в мотивации.

Обычные подхалимы льстят ради личной выгоды. А рациональные — тщательно взвешивают затраты и выгоды и все равно советуют идти на риск.

Когда подхалимство становится выгодным

Ученые выяснили, что рациональное подхалимство появляется при особом распределении возможных результатов. Нужно выполнить два условия одновременно:

большинство исходов должны быть успешными (положительная медиана); но в среднем для общества или компании результат отрицательный из-за редких, но крайне тяжёлых провалов.

«Когда я начинал, я сомневался, есть ли хоть какая-то рациональная причина для подхалимства — это просто потому, что ты льстишь лидеру, — признался Скотт Пейдж. — Но когда мы проанализировали логику, стало неожиданностью: ситуации, в которых могут произойти плохие вещи, неожиданно создают стимул для подхалимства. Мы знаем, что такие вещи, как войны, государственные проекты, крупные инвестиции в ИИ, могут обернуться ужасными последствиями».

Особенно опасны проекты с «длинным хвостом» рисков — там все чаще идет хорошо, но когда случается сбой, последствия катастрофические.

Опасность в современном мире

Авторы подчеркивают, что в сегодняшнем тесно связанном мире цена таких ошибок резко выросла. Один неверный шаг может нарушить работу финансовых рынков, энергосетей, информационных систем или целых экосистем.

«Наша модель демонстрирует, что поддержка этих и других неудачных решений могла быть рациональной, учитывая мотивацию советников», — пишут исследователи.

Они предупреждают: лидеры часто не могут отличить настоящее мудрое предложение от рационального подхалимства. В результате подхалимы получают больше влияния, а вероятность катастрофы растет.

Что можно изменить

Главная рекомендация ученых — перестать оценивать советников только по конечному результату. Гораздо полезнее смотреть на глубину анализа, последовательность рекомендаций и готовность рассматривать разные сценарии.

Кроме того, стоит ввести формальные протоколы принятия решений, где обязательно разбирают самые худшие варианты развития событий. И менять корпоративную или государственную культуру так, чтобы честность ценилась выше, чем приятные слова.

«Лидер может быть не в состоянии отличить рациональное подхалимство от мудрого совета. Это может привести к тому, что рациональные подхалимщики получат влияние и увеличат вероятность катастрофических последствий политики», — предупреждают Аксельрод и Пейдж.

Хотя полностью избавиться от подхалимства вряд ли возможно, понимание его рациональной природы уже помогает лучше защищаться от самых опасных проявлений.