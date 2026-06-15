Психолог объяснил, как избежать летней депрессии

Клинический психолог Ирина Пирогова поделилась советами, как преодолеть летнюю депрессию и избежать поспешного решения об увольнении. Ключ к успеху — грамотно выстроенный график отдыха и улучшение условий труда, сообщает «Абзац медиа.

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Эксперт пояснила, что сезонная связь лета с отдыхом создает особый психологический контекст. Когда за окном теплая погода и атмосфера каникул, необходимость оставаться в офисе провоцирует у многих сотрудников ощутимый эмоциональный дискомфорт. В попытке вырваться из рутины люди порой принимают скоропалительные решения, последствия которых впоследствии могут их расстроить.

Лето ассоциируется с каникулами, прогулками и легкостью, а не с рабочими задачами. Поэтому всплеск увольнений нередко приходится именно на этот сезон: вместо того чтобы находиться в душном помещении, хочется наслаждаться солнечными днями, гулять, отдыхать на природе.

Летняя депрессия представляет собой сезонное состояние, которое провоцируют стресс, упадок сил, потеря аппетита и некомфортная жара на рабочем месте. Если вдруг возникло острое желание все бросить, стоит остановиться и взвесить решение — возможно, это лишь мимолетный порыв. Важно научиться слышать сигналы собственного организма, отметила Пирогова.

Для снижения негативного воздействия жаркого сезона на эмоциональное состояние специалист рекомендует заранее продумывать выходные и создавать благоприятные условия в рабочей среде. Кроме того, существенную поддержку коллективу способна оказать чуткость и понимание со стороны руководства.

Психолог дала конкретные рекомендации для успешного прохождения этого периода: заранее спланировать отпуск (осознание предстоящей поездки к морю служит сильной мотивацией), обеспечить в офисе приемлемый микроклимат (например, установить вентилятор), поддерживать водный баланс, употребляя прохладную воду с лимоном, совершать пешие прогулки в прохладное время суток перед сном, отказаться от работы вне офиса, следить за рационом и выбирать легкую одежду.

На выходных полезно выезжать за город или проводить время с близкими — так можно организовать себе небольшой отдых. Работодателям эксперт советует пойти навстречу сотрудникам: оборудовать помещения кондиционерами, предусмотреть холодильник со льдом, а также выделить время для короткого дневного отдыха.

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