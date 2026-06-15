Психолог объяснил, почему люди не хотят заводить детей

Находясь в состоянии нервного напряжения, мужчины и женщины не испытывают влечения и воспринимают размножение как непозволительную «роскошь».

В основе этого механизма лежит «базовая биология», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.

«То, что я вижу чаще всего, особенно в последние годы, что мужчины, когда справляются со стрессом, тянутся за стаканом. Такие культурально более приемлемые способы. У женщин чаще при стрессе начинает что-то болеть и колоть, тревога, бесконечные обследования, проблемы со сном. На фоне этого всего у абсолютного большинства близость начинает страдать. Потому что, если упрощать, то размножение — это роскошь, которую мы можем себе позволить, когда есть избыток ресурсов. Когда мы сами в состоянии выжить, мы можем что-то отдать другому маленькому человеку. Наши отношения с близостью очень сильно завязаны на базовую биологию. У многих из-за стресса, из-за проблем в отношениях эта сумма механизмов нейробиологических включает тормоз».

Ранее психолог связал отказ от здорового образа жизни с постоянным стрессом. Нежелание соблюдать рекомендации может указывать на эмоциональную нестабильность. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат психологических наук Михаил Хорс.