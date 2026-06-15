Россиянки назвали главные мужские недостатки

Зависимости оказались самым главным редфлагом для россиянок при выборе партнера. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе дейтинг-сервиса Mamba со ссылкой на свой опрос.

Алкоголь, азартные игры и другие виды зависимости оказались главным отталкивающим фактором в мужчинах. Опрошенные также выделили среди своих редфлагов такие негативные черты, как грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам, а также лень и отсутствие целей в жизни. Каждая пятая россиянка не готова мириться с эмоциональной закрытостью и эгоизмом партнера.

Отмечается, что не все негативные черты вызывают полное отторжение. К примеру, опрошенные могут спокойно отнестись к тому, что мужчина не умеет готовить и забывает убираться. Каждая четвертая не видит проблемы в том, что партнеру иногда нужно побыть одному. Любовь к видеоиграм и хобби, занимающие все выходные, для большинства некритичны.

Среди раздражающих в быту вещей девушки выделили чавканье, не убранная после себя ванная, еда в кровати, застоявшийся мусорный пакет и привычка подолгу сидеть в туалете с телефоном.

Многие опрошенные подчеркнули, что могут распознать недостатки еще до первого свидания – в переписке.

Почти каждая вторая уверена, что переделать мужчину невозможно: если какие-то качества не устраивают, проще принять человека таким, какой он есть, или расстаться. Еще 40% допускают, что некоторые привычки можно скорректировать, а в возможность полноценного «перевоспитания» партнера верят лишь 5%.