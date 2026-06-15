Какую ошибку мужчины часто допускают в отношениях

Коуч по отношениям Хизер Гарбатт предостерегла мужчин от популярного заблуждения о романтических жестах. В беседе с Metro она заявила, что вовсе не обязательно выполнять каждое желание женщины, если не предлагаешь ей что-то самостоятельно.

Гарбатт обратила внимание на недавний опрос на форуме Reddit, в котором женщин спрашивали, что мужчины не так понимают в искусстве ухаживания. Одна пользовательница назвала утомительной и скучной перспективой встречаться с кем-то, кто на все вопросы о времяпрепровождении пары отвечает: «Сделаем все, что ты захочешь». По словам специалистки, постоянная необходимость самой решать, куда идти и как справляться с проблемами, может истощить женщину, и она захочет отношений с человеком, который более вовлечен в отношения и вкладывается в них.

«Некоторые мужчины избегают выражать свои предпочтения, потому что не любят конфликтов или боятся принять неправильное решение. Другие постепенно привыкают к тому, что партнерша берет на себя ответственность за большинство дел, поэтому перестают выдвигать себя на первый план, что в конечном итоге может привести к тому, что большая часть умственной и эмоциональной нагрузки ляжет на плечи женщины», — считает коуч.

Гарбатт подчеркнула: в здоровых отношения партнеры могут расходиться во мнениях, и если женщина заметила, что принимает слишком много решений, ей стоит серьезно поговорить с мужчиной на эту тему.

Ранее мужчины и женщины перечислили на форуме Reddit самые жалкие поводы для расставания. Так, одну девушку партнер бросил в надежде, что она будет умолять его вернуться, а другого пользователя возлюбленная оставила после тяжелой болезни, сославшись на изменения в его личности.