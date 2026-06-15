Восемь шагов для снятия тревожности перед поступлением в вуз

У молодых людей первыми признаками депрессии, как правило, становятся употребление алкоголя и наркотиков, отказ от общения с друзьями, а также внезапное увлечение экстремальными видами спорта. Кроме того, семье и друзьям стоит обращать внимание на такие сигналы, как отсутствие бодрости (даже при достаточном количестве сна), бессонницу, потерю интереса к хобби, общению с друзьями, снижение концентрации (особенно заметно во время лекций в вузе), переменчивость настроения (внезапные вспышки гнева или, наоборот, плаксивость), падение самооценки.

Лучшим способом для молодежи справиться со сложным периодом в жизни является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). При многих формах депрессии эффект от нее сопоставим с приемом антидепрессантов. Причем КПТ обеспечивает более длительный результат. Есть несколько полезных инструментов когнитивно-поведенческой терапии.

Записывать "автоматические" негативные мысли: почему она возникла, насколько она реалистична по шкале 0–100.

Сомневаться в негативных мыслях и идеях, например, "Я ничего не стою" — искать факты против.

Активное планирование дня. Помогут маленькие цели: умыться, выйти на 10-минутную прогулку, поесть — мозг любит "списки", и их выполнение поднимает настроение.

Социальная поддержка — не стоит игнорировать друзей. Можно, например, договориться о коротких встречах: 30 минут на кофе, прогулка в небольшой компании.

Физическая активность — короткие тренировки, прогулки, йога и пр. Даже 15–20 минут активного движения влияют на химические процессы мозга и смягчают симптомы тревожности.

Ограничить информационный шум. Если соцсети и новости подогревают тревогу, стоит устроить себе цифровой детокс.

Медикаментозная помощь. Иногда терапия и поддерживающие препараты назначаются врачом и реально помогают. Это не "слабость", а медицинская помощь, как при инфекции.

Группы поддержки и менторство. В вузах часто есть службы помощи студентам, психологи, сверстники, которые прошли через схожие проблемы. Участие в таких группах уменьшает чувство одиночества.