Почему мы боимся стареть и когда это становится болезнью

Вы смотрите в зеркало и находите новую морщину или седой волосок. Нормальная реакция — легкое огорчение. Но есть люди, для которых каждая складка на коже или седой волос превращаются в катастрофу. Они часами изучают лицо при специальном освещении, отказываются от фотографий, тратят огромные суммы на уколы и операции...

Только вот тревожность никуда не уходит. Подобные проблемы часто возникают при синдроме Дориана Грея. Это состояние, при котором человек объявляет войну собственному возрасту и проигрывает ее раз за разом. Вместе с психологом Еленой Пермяковой разбираемся в феномене подробнее.

Откуда взялось название

В романе Оскара Уайльда юный красавец Дориан Грей загадывает желание: пусть его портрет стареет вместо него. Желание сбывается. Пока герой остается вечно молодым, изображение на холсте покрывается морщинами и отражает все его моральные падения. В реальности все наоборот: тело стареет неумолимо, а вот «портрет» (идеальный образ себя в голове) застывает в молодости. Человек пытается подтянуть реальное отражение под замороженный в голове идеал и с каждым годом чувствует себя все более несостоятельным.

Термин появился в начале 2000‑х. Психиатры, наблюдавшие пациентов с навязчивым страхом старения, описали три основных признака феномена:

Искаженное восприятие своей внешности (человек видит недостатки там, где их почти нет);

Нарциссические черты (ценность себя измеряется привлекательностью);

Застревание в психологическом возрасте гораздо младше паспортного.

«Официального диагноза „синдром Дориана Грея“ в медицинских классификациях нет, но специалисты относят его к разновидностям дисморфофобии — расстройства, при котором человек патологически сосредоточен на мнимых или незначительных дефектах внешности», — отмечает Елена.

Как распознать: четыре маркера

Первый — чрезмерная забота, переходящая в ритуал. Обычный уход за кожей занимает 10-15 минут утром и вечером. Человек с синдромом может проводить перед зеркалом часы, рассматривая поры, морщинки, асимметрию. Он покупает новые кремы и сыворотки каждую неделю, записывается на все косметические процедуры подряд. Если процедуру отменили или он не успел нанести маску, возникает паника.

Второй маркер — жизнь в режиме избегания. Человек перестает фотографироваться. Отвечает на видеозвонки только отвернувшись от камеры или вовсе переходит на голосовые сообщения. В социальных сетях выкладывает либо старые снимки, либо отредактированные до неузнаваемости. Может отказаться от встречи, если не успел привести себя в порядок. Убирает зеркала из дома или завешивает их.

Третий — одержимое сравнение. Листая ленту, такой человек сканирует лица ровесников и тех, кто моложе, оценивая, кто выглядит лучше, кто хуже, кто успел состариться, а кто нет. Это болезненный процесс, который заканчивается чувством неполноценности.

Четвертый — враждебный внутренний диалог. Тело перестает восприниматься как часть себя. Оно становится объектом, который нужно контролировать, наказывать, переделывать. Человек говорит о себе в третьем лице или использует уничижительные прозвища.

Почему это опасно

На первый взгляд, ничего страшного: человек следит за собой, тратит деньги на косметолога, ходит в спортзал. Проблема в том, что эта погоня не приносит удовлетворения. Удовлетворение длится несколько часов или дней после очередной процедуры, а потом тревога возвращается. Человек попадает в замкнутый круг: чем больше он вкладывает во внешность, тем сильнее боится ее потерять.

«Со временем жизнь сужается до одной цели — контроля над старением. Исчезает спонтанность. Человек отказывается от поездок на природу, потому что там нет зеркала и розетки для утюжка. Перестает смеяться в полную силу — боится мимических морщин. Избегает яркого солнца, ветра, соленой воды — все это ускоряет старение. Круг общения сжимается: ровесники кажутся сдавшимися, молодые — чужими по интересам. В итоге человек оказывается в изоляции», — говорит психолог.

Помимо социальных последствий, есть и прямые риски для здоровья. Частые инъекции, пилинги, пластические операции дают осложнения. Погоня за худобой приводит к расстройствам пищевого поведения. Истощение организма чрезмерными тренировками — к травмам и гормональным сбоям.

На психологическом уровне синдром может перерасти в клиническую депрессию. Человек перестает радоваться тому, что раньше приносило удовольствие, теряет смыслы, не видит будущего. В тяжелых случаях возникают мысли о самоубийстве — как единственном способе избежать ужаса старения.

Что делать: шаги к себе

Сместите фокус с того, как вы выглядите, на то, как себя чувствуете. Подойдя к зеркалу, не ищите недостатки. Просто отметьте факты и свои эмоции: «Есть морщинка. Мне грустно это видеть. Я чувствую напряжение». Такое разделение факта и оценки помогает снизить тревогу.

Перестаньте сравнивать себя с другими. Невозможно выиграть гонку, где соперники — все люди моложе вас. Сравнивайте себя сегодняшнего только с собой вчерашним: по настроению, энергии и интересу к жизни.

Найдите три качества, которые цените в себе помимо внешности. Это может быть умение поддерживать близких, чувство юмора, профессионализм, надежность. Запишите их и возвращайтесь к этому списку в моменты тревоги.

Пересмотрите контент, который потребляете. Если ваша лента заставляет чувствовать себя хуже, отпишитесь от таких аккаунтов. Подпишитесь на людей зрелого возраста, которые живут ярко и принимают естественные возрастные изменения.

И главное — разрешите себе стареть. Попробуйте иногда обходиться без привычных способов скрывать возрастные изменения. Скорее всего, вы увидите: мир не изменился, а окружающие по-прежнему относятся к вам с теплом и интересом.

Синдром Дориана Грея — не про любовь к себе, а про войну с собой. Человек, который бесконечно борется с возрастом, на самом деле борется с чувством, что он достоин любви и уважения только пока выглядит на 20-25 лет. Это ложное убеждение, которое навязали реклама, соцсети и страх перед будущим.