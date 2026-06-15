Психолог рассказала о причинах отсутствия вдохновения

Его не испытывают люди, не умеющие радоваться и не проявляющие любопытства.

Это чувство также не может появиться без азарта и восхищения, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Вдохновение — это комплекс психических процессов, которые характеризуются лёгкостью, повышенным возбуждением и увлечённостью. То есть мы внутри испытываем эмоциональный подъём, у нас снимаются большинство внутренних ограничений и у нас появляется дополнительный энергетический заряд. Оно обязательно сопряжено с переживанием нами определённых эмоций, без них состояние вдохновения невозможно. Нам важно испытывать радость и все её производные, такие как восторг и восхищение. Когда мы восхищаемся чем-то, то нам проще всего создать себе базу для вдохновения. К людям, которые гасят в себе эмоцию радости, вдохновение не приходит. Ещё есть разновидность радости — азарт. Ещё для вдохновения нужно любопытство».

Ранее психолог связала отсутствие «радости в жизни» с «нереализованностью». Злость, хамство и желание оставлять негативные комментарии в соцсетях — признаки этого состояния.