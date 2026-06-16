Почему зрелый мозг — это не деградация, а преимущество

Как пояснила в комментарии RuNews24.ru психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева, мозг способен меняться, учиться и создавать новые нейронные связи до самой смерти. Вопрос не возрасте, а в том, как человек использует свой мозг.

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«Нейропластичность – это способность мозга изменять свои структуры и функции в ответ на опыт. Когда вы учитесь чему-то новому, мозг создает новые нейронные связи. Когда вы повторяете действие, эти связи укрепляются. Когда вы перестаете использовать навык, связи ослабевают. Долгое время считалось, что нейропластичность работает только в детстве, а после 25 лет мозг якобы застывает, но исследования последних 20 лет показали, что это неправда. Мозг взрослого человека пластичен, он способен меняться в любом возрасте».

Психолог отмечает, что при этом после 30 лет начинается постепенное снижение скорости обработки информации рабочей памяти, а также снижается способность к многозадачности. Но это не значит, что память ухудшается, просто она работает по-другому. Молодой мозг быстрее запоминает новую информацию, но хуже фильтрует ненужное, зрелый мозг медленнее запоминает, но лучше анализирует и обобщает, видит связи. Это не деградация, а эволюция.

«Взрослые люди хуже запоминают случайные факты, но лучше запоминают осмысленную информацию. Они медленно учат иностранные языки, но лучше понимают грамматику и контекст. Они хуже справляются с многозадачностью, но лучше концентрируются на одной задаче. Человека старше 40 лет способен освоить любую профессию, если есть мотивация и практика. Один из самых впечатляющих примеров нейропластичности – восстановление после инсульта. Люди, потерявшие речь или движение, могут восстановить эти функции через интенсивную реабилитацию, потому что мозг перестраивается в другие области, берет на себя функции поврежденных».

По словам эксперта, люди 60-70 лет, которые регулярно тренируют память, показывают результаты лучше, чем нетренированные в 30 лет. Нейропластичность – это еще и защита от деменции. Люди, которые всю жизнь учатся, читают, решают задачи, общаются, имеют более низкий риск возникновения болезни Альцгеймера. Мозг, который постоянно работает, дольше остается здоровым.