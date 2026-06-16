Медленнее запоминает, но лучше анализирует: почему зрелый мозг — это не деградация, а преимущество?
Как пояснила в комментарии RuNews24.ru психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева, мозг способен меняться, учиться и создавать новые нейронные связи до самой смерти. Вопрос не возрасте, а в том, как человек использует свой мозг.
«Нейропластичность – это способность мозга изменять свои структуры и функции в ответ на опыт. Когда вы учитесь чему-то новому, мозг создает новые нейронные связи. Когда вы повторяете действие, эти связи укрепляются. Когда вы перестаете использовать навык, связи ослабевают. Долгое время считалось, что нейропластичность работает только в детстве, а после 25 лет мозг якобы застывает, но исследования последних 20 лет показали, что это неправда. Мозг взрослого человека пластичен, он способен меняться в любом возрасте».
Психолог отмечает, что при этом после 30 лет начинается постепенное снижение скорости обработки информации рабочей памяти, а также снижается способность к многозадачности. Но это не значит, что память ухудшается, просто она работает по-другому. Молодой мозг быстрее запоминает новую информацию, но хуже фильтрует ненужное, зрелый мозг медленнее запоминает, но лучше анализирует и обобщает, видит связи. Это не деградация, а эволюция.
«Взрослые люди хуже запоминают случайные факты, но лучше запоминают осмысленную информацию. Они медленно учат иностранные языки, но лучше понимают грамматику и контекст. Они хуже справляются с многозадачностью, но лучше концентрируются на одной задаче. Человека старше 40 лет способен освоить любую профессию, если есть мотивация и практика. Один из самых впечатляющих примеров нейропластичности – восстановление после инсульта. Люди, потерявшие речь или движение, могут восстановить эти функции через интенсивную реабилитацию, потому что мозг перестраивается в другие области, берет на себя функции поврежденных».
По словам эксперта, люди 60-70 лет, которые регулярно тренируют память, показывают результаты лучше, чем нетренированные в 30 лет. Нейропластичность – это еще и защита от деменции. Люди, которые всю жизнь учатся, читают, решают задачи, общаются, имеют более низкий риск возникновения болезни Альцгеймера. Мозг, который постоянно работает, дольше остается здоровым.
«Как тренировать память после 30-40 лет? Изучайте языки, осваивайте музыкальные инструменты, путешествуйте, учитесь рисовать, программировать или, например, танцевать. Любая новая деятельность создает новые нейронные связи. Читайте сложные тексты – например, философию и научные статьи. Чтение развивает память, внимание, критическое мышление. Решайте математические задачи, логические головоломки, шахматы. Все это тренирует рабочую память. Запоминайте без подсказок. И не забывайте о физической активности. Аэробные упражнения, бег, плавание, велосипед увеличивают приток крови к мозгу, стимулируют нейрогенез, рождение новых нейронов, улучшают память. Исследования показывают, что 30 минут аэробной нагрузки три раза в неделю улучшают память и когнитивные функции в любом возрасте. Сон тоже важен. Память консолидируется во время сна. Без качественного сна в течение 7-8 часов невозможно запоминание».