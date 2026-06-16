Кто такая «девушка пикми» и как это явление объясняют психологи

В 2021 году в англоязычном сегменте TikTok завирусились видео с подписями «та самая пикми-герл» или «типичная пикми-герл». В 2024 году тренд дошел до россиян, и пародийные видео с хештегом #PickMeGirl начали набирать миллионы просмотров. Эти мемы и сам феномен «пикми» пользуются популярностью до сих пор, при этом явление считают опасным, поскольку оно может усиливать негативное и пренебрежительное отношение к женщинам. Как появился термин «пикми-герл», что именно он означает и что думают об этом феномене психологи, разбиралась «Лента.ру».

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Кто такая пикми-герл

Пикми-герл называют девушек, которые делают все, чтобы привлечь внимание мужчин и добиться их одобрения, в том числе унижают и оскорбляют тех женщин, которые не ведут себя подобным образом. Например, пикми-герл демонстрируют, что любят автомобили и мотоциклы, тяжелую музыку и брутальные татуировки, при этом презирают все «девчачье» и посмеиваются над интересами других женщин. Дружить пикми-герл тоже предпочитают с парнями.

Слово «пикми» — это транслитерация английского выражения pick me, что в дословном переводе означает «выбери меня».

Цель такой девушки — стать той, которую выберет мужчина, и для этого она может притворяться совсем другим человеком, утверждает Бетси Чанг, лицензированный клинический психолог из Ньюпорт-Бич (штат Калифорния, США).

«Пикми-герл зачастую может говорить что-то вроде: "Я не такая, как другие девушки". Она может притворяться, что увлекается тем же, что и парни вокруг нее, например, спортом, или вести себя так, будто она не любит драмы», — добавляет сексолог из Западного Хартфорда (штат Коннектикут, США) Аманда Пашукко.

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В зарубежных словарях у термина «пикми-герл» есть несколько значений, и они иногда противоречат друг другу.

Dictionary.com. Пикми-герл — это женщина, которая одержима вниманием мужского пола и очень хочет признания со стороны мужчин, часто за счет других женщин. Термин почти всегда применяется по отношению к взрослой женщине. Обычно пикми-герл не похожа на других девушек в том, что считается «типично женским», например, «в отличие от других», она не использует косметику или предпочитает спорт моде. Аналогичное слово, только в отношении мужчин, — симп (simp). Под ним подразумевают мужчину, который отчаянно пытается добиться внимания женщины. Эти два термина часто используются в негативном контексте. Urban Dictionary. Пикми-герл — это девушка, которая ищет мужского одобрения, косвенно или напрямую намекая, что она «не такая, как другие девушки». По сути это женская версия симпа. Для пикми-герл характерно такое поведение: она позволяет мужчинам вытирать о себя ноги из-за своего «беззаботного» поведения, проводит время только с мужчинами, потому что «с ними никогда нет проблем», ведет себя как знакомые мужчины, хотя раньше этого не делала, и все это для того, чтобы быть более привлекательной и располагающей к себе.

Как появился термин «пикми»

Зарождение сленгового выражения «пикми» связывают с культовым американским сериалом «Анатомия страсти» о жизни и работе хирургов в больнице Сиэтла, который начал выходить еще в начале нулевых. В одном из эпизодов «Анатомии» героиня Мередит Грей (Эллен Помпео) умоляла своего возлюбленного Дерека Шепарда (Патрик Демпси) выбрать ее, а не его жену. Тогда впервые и прозвучала фраза «Выбери меня. Выбери меня. Люби меня» (на английском языке — Pick me. Choose me. Love me).

Эта фраза стала активно распространяться в 2016 году в социальной сети Х (бывший Twitter), пишет издание Women's Media Center. Тогда популярность набирал хештег #tweetlikeapickme. В постах с этим хештегом девушки писали фразы, оправдывающие поведение мужчин и унижающие женщин: например, что девушкам нельзя доверять, а измены — норма для парней. В 2021-м юмористические видео о пикми-девушках начали появляться и в TikTok.

В 2023-2024 годах в соцсетях завирусился хештег #pickmegirl, набравший к тому времени более 3,4 миллиарда просмотров, вскоре тренд подхватил и русскоязычный сегмент соцсетей.

Почему девушки становятся пикми

Профессор Тара Сувиняттичайпорн из Калифорнийского университета полагает, что образ пикми-герл основан на внутреннем неприятии себя, гендерных стереотипах и низкой самооценке. По ее мнению, это приводит к тому, что девушки воспринимают друг друга как соперниц и используют всевозможные, даже грязные методы, чтобы привлечь внимание мужчин.

Психолог Анна Федорова рассказала «Ленте.ру», что тема пикми-герл может быть связана с потерей личности, парафилией и стиранием границ в формировании идентичности.

«Раньше интерес к любому субкультурному движению подростки проявляли лет с 14 (вспомним рокеров, панков, готов), а годам к 20 его утрачивали. Сейчас из-за доступности соцсетей девочки уже в начальной школе называют себя пикми-герл, более того, используют в разговоре о половых органах уничижительные слова «щавель», «персик», «ракушка». Эта сложная смысловая нагрузка для неокрепшей детской психики ведет к формированию нестабильной личности, которой легко управлять», – Анна Федорова, психолог

Специалист также добавила: если бы не столь юный возраст, пикми-герл можно было бы назвать некоторым аналогом маскулинных женщин, которые появлялись в разные эпохи.

Как перестать быть пикми

Если девушка ощущает, что стремление к мужскому одобрению и личные проявления мизогинии вредят ей самой, можно обратиться к психологу, чтобы найти глубинные причины такого поведения, или попробовать техники саморегуляции, которые посоветовала Анна Федорова.

Позитивное мышление. Стоит заменить негативные мысли о себе на положительные. Для этого, например, можно начать вести дневник благодарности — для фиксирования своих достижений и положительных качеств.

Забота о себе. Девушки с низкой самооценкой часто сфокусированы на внешних проявляниях, но необходимо обратить внимание на внутреннее состояние — физическое и эмоциональное. Регулярные тренировки, здоровое питание и достаточный сон помогут чувствовать себя лучше. Не стоит забывать и о маленьких радостях, будь то уход за кожей, новая одежда или просто время, проведенное за любимым занятием.

Смена окружения. Важно общаться с людьми, которые поддерживают и вдохновляют, и, напротив, избегать токсичных отношений, которые подрывают самооценку. Помнить, что окружение влияет на наше восприятие самих себя.

В противовес пикми существует сленговое выражение girl’s girl (в дословном переводе с английского — «девушка для девушек»). К girl’s girl относят женщин, которые воспринимают представительниц своего пола как сестер, готовы поддерживать даже незнакомых девушек и всегда вставать на их сторону. В Рунете тоже есть такое явление, оно получило поэтичное название «Женщина женщине — дом» или «Женщина женщине — храм». Если личные проявления образа пикми вызывают дискомфорт, можно попробовать влиться в философию girl’s girl.

Фото: Лента.ру

Может ли парень быть пикми

Да, существует даже понятие «пикми-бой» (pick me boy). Так называют молодых людей, которые очень стараются понравиться окружающим, особенно девушкам, но делают это нарочито и неестественно.

Такой юноша постоянно транслирует, что он не такой, как стереотипные грубые парни. Он может подчеркивать, что совершенно лишен токсичной маскулинности: не конфликтует, слушает трогательную музыку, разбирается в психологии и готов часами обсуждать чувства. Но делает он это не потому, что ему так комфортно, а чтобы с ходу вызывать симпатию.

Пикми-бой часто в шутку или всерьез обесценивает других мужчин, чтобы возвысить себя. При этом его забота и понимание — скорее манипулятивные инструменты для получения одобрения, а не искреннее участие.

Как распознать пикми-боя

Главное — настойчивое ощущение, что человек играет роль. Его поведение всегда немного с перебором: он переигрывает в чуткости, слишком старательно дистанцируется от «обычных» парней и очень ждет похвалы за свою «непохожесть».

Но если вы не клюнули на удочку пикми-парня, он может резко поменять стратегию поведения: начать игнорировать вас или пытаться принижать, критиковать внешность или обсуждать вас с друзьями в негативном ключе.

Почему подобный сленг вреден

В зарубежных СМИ и на иностранных форумах распространяется мнение, что от применения термина «пикми-герл» следует отказаться. Но почему это сленговое выражение может быть вредно?

Оскорбляет женщин. Прежде всего с помощью термина «пикми» общество в очередной раз навешивает ярлыки на женщин и принижает их. Это слово часто используется как оскорбление в адрес девушек, которым искренне нравятся традиционные «мужские» занятия вроде футбола и компьютерных игр и которые не любят наряжаться и краситься, но при этом имеют стабильную самооценку и не склонны к мизогинии. Подобные комментарии мешают женщинам вести себя так, как они хотят, и вновь загоняют их в рамки.

Фото: Лента.ру

Корень явления пикми-герл — в патриархате, но винят все равно женщин. Пикми-герл ценит то, что делают окружающие ее парни, потому что патриархальные структуры внушили ей, что именно это по-настоящему важно, поэтому она в целом считает «женские» занятия легкомысленными и безвкусными, считают психологи. Она отпускает сексистские комментарии в адрес других девушек, чтобы устранить конкуренцию за мужское внимание и позиционировать себя как «лучший вариант для похвалы». Это указывает на другую проблему, о которой пишет старший редактор независимой газеты Вашингтонского университета в Сент-Луисе Student Life Сильви Ричардс: почему вообще у женщин по всему миру возникает такая сильная потребность в мужском одобрении?

«Девочек с раннего возраста учат, что они должны стремиться к такому подтверждению своей ценности. Однако мы, используя этот термин, лишь указываем на женщин пальцем, а не спрашиваем у них, в чем их проблема, что заставляет их искать мужского одобрения», – Сильви Ричардс

Создает порочный круг. Высмеивая пикми-герл, девушки повторяют те же действия, что и пикми: принижают их значимость, высмеивают мировоззрение и интересы. Кроме того, некоторые женщины, навешивая на других ярлык «пикми-герл», пытаются добиться того же, что и пикми, — завоевать мужское внимание.