Психолог объяснил, почему люди чаще всего заводят романы в июне

В Сети завирусился тренд "теория июня": пользователи считают, что первый месяц лета связан с заметными переменами в личной жизни. Действительно ли это так и как отличить сезонный роман от зарождающихся серьезных отношений, разбиралась Москва 24.

Теплая лавстори

Фото: Сетевое издание m24.ru

В соцсетях завирусился тренд, именуемый "теорией июня" (#JuneTheory): это явление, предполагающее, что в первом месяце лета произойдет одна из двух крайностей. Либо человек сильно влюбится в кого-то нового, либо же в его жизнь неожиданно вернется любовь из прошлого.

Сотни пользователей стали выкладывать ролики со скриншотами загадочных посланий. Одним картинка напоминает запрос в поисковой строке, другим поле для ввода в ИИ-ассистенте. При этом текст в обоих случаях гласит, что всякий, увидевший его, должен ждать перемен в личной жизни.

Кроме того, под #JuneTheory многие не только выкладывают видео с однотипными предсказаниями, но и делятся личными историями, а также обсуждают, сработала ли теория. Причем пользователи разделились во мнении: одни скептически отнеслись к тренду, отмечая, что ожидания не всегда совпадают с реальностью, а другие искренне поверили в предсказание. А кто-то и вовсе назвал июнь месяцем, изменившим жизнь.

«В прошлом году – именно в это время – встретил свою королеву, и вот нам почти год», — пользователь Сети.

Однако нашлись и те, кто не захотел быть связанным с таким трендом, надеясь, что влюбленность обойдет их стороной.

При этом консультант в сфере отношений, психолог Светлана Шаталина в разговоре с Москвой 24 отметила, что теплое время года создает особый контекст для знакомства. В этот период чаще возникает режим "хочу", а не только "надо". Однако июнь и лето в целом не делают отношения крепче или менее устойчивыми, подчеркнула эксперт.

«Важно помнить, что начале романа человека привлекает не только партнер, но и контекст встречи. Это может быть лето, отпуск, вечеринка, ресторанная веранда, путешествие. Иногда люди влюбляются не только друг в друга, но и в то состояние, в котором они это переживают. В летних романах рутина уходит на второй план», —

Специалист отметила, что спонтанность, особенно в курортных или непредсказуемых обстоятельствах, в отличие от рутины сайтов знакомств с планированием встреч, позволяет увидеть не только привлекательный образ, но и реальные способы взаимодействия потенциального партнера вне привычного контекста.

"При этом месяц знакомства никак не влияет на долговечность союза: о крепости отношений можно говорить только после окончания периода влюбленности", – рассказала Шаталина.

Поэтому, оценивая перспективы отношений, эксперт посоветовала опираться не на силу чувств, а на качество контакта, возникшего в тот период. Важно понять, сохраняется ли интерес друг к другу вне романтики, получается ли обсуждать сложные темы и переживания, а также есть ли уважение в периоды разногласий.

Высокий уровень социальной смелости

Фото: Сетевое издание m24.ru

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев уверен, что популярные интернет-тренды часто дают романтичные названия процессам, которые человеческая нейробиология запустила еще на заре эволюции. И "теория июня" – прекрасный тому пример.

"Зимой мозг человека функционирует в режиме энергосбережения: недостаток солнечного света приводит к повышенной выработке мелатонина, что вызывает пассивность, и одновременно к низкому уровню серотонина – гормона хорошего настроения и социальной активности", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24. «С приходом июня все происходит наоборот, поскольку световой день достигает пика. Солнечный свет через сетчатку глаза стимулирует гипоталамус, что запускает каскадную выработку половых гормонов и дофамина. Таким образом, человек физиологически выходит из анабиоза. Уровень социальной смелости растет, порог тревожности снижается, а мозг переключается со стратегии зимнего выживания на стратегию летней экспансии и поиска новизны», — Светлана Шаталина, консультант в сфере отношений, психолог.

По мнению специалиста, сезонность знакомств не миф, а научно подтвержденный паттерн поведения, поскольку летом люди меняют саму структуру повседневности. Например, увеличивают плотность социальных контактов. Свою роль играет и теплая погода, снижающая уровень системного кортизола, который в холодное время заставляет человека закрываться в своей "раковине".

"Однако важно понимать, что июньский всплеск активности – это в первую очередь триумф "дофаминового аттракциона", ориентированного на быстрое получение удовольствия, а не долгосрочную безопасность", – рассказал эксперт.

По его словам, сезонный роман живет исключительно в моменте "здесь и сейчас", а любые попытки заглянуть в будущее или обсудить реальные проблемы вызывают дискомфорт. В таком союзе партнеры демонстрируют друг другу лишь свои "глянцевые витрины".

«Зарождение серьезных отношений требует перехода с дофаминового топлива на окситоциновый и вазопрессиновый фундамент [I](вазопрессин – гормон, вырабатываемый гипоталамусом. – Прим. ред.)[/I], отвечающий за привязанность, безопасность и доверие. Главный маркер перспективной связи – ее способность выходить за рамки летнего антуража, когда человек начинает интегрировать партнера в свою реальную, рутинную жизнь», — Дмитрий Евстигнеев, психолог-психотерапевт.

Кроме того, хорошим знаком считается, если партнер не боится показывать другому уязвимость, усталость или плохое настроение и при этом легко строит совместные планы на холодную осень, заключил Евстигнеев.