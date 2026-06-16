Определен неочевидный плюс отказа от секса

Психолог и сексолог Аннабель Найт раскрыла неочевидный плюс целибата. О преимуществах отказа от секса она рассказала в беседе с изданием Metro.

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По словам Найт, временное воздержание иногда помогает восстановить связь со своим телом и его границами, а также понять, чего человек на самом деле хочет от близости.

«Для многих это становится временем новых открытий — сосредоточения внимания на заботе о себе, уверенности в себе и удовольствиях в других формах, от самостоятельных исследований до эмоциональной связи с другим», — объяснила она.

Найт добавила, что назвать точный срок полезного воздержания невозможно, так как длительность такого целибата у каждого человека будет индивидуальной.

Ранее 23-летний девственник, начавший встречаться с опытной девушкой, рассказал о мешающем ему заняться сексом страхе. Молодой человек отметил, что через две недели у него запланировано свидание с девушкой в отеле, но он не сомневается, что слишком быстро достигнет оргазма.