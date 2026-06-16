Названо главное правило орального секса

Сексолог Олеся Мелехина раскрыла женщинам главное правило орального секса. Его специалистка назвала в Telegram-канале.

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По словам Мелехиной, женщинам важно полностью изучить партнера, используя для этого различные техники. Это поможет им в моменты, когда они устали, быстро довести мужчину до оргазма, объяснила специалистка.

Сексолог добавила, что знание того, какие техники ускоряют, а какие, напротив, замедляют наступление кульминации, также можно использовать, когда необходимо продлить оральный секс и добиться того, чтобы мужчина испытывал приятные ощущения и не терял эрекцию.

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