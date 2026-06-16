Психолог дал совет, как сделать отпуск более активным

Психолог Родион Чепалов рассказал «Чемпионату», что активный отпуск начинается не с мотивации, а с плана. Многие люди говорят: «буду отдыхать активно», но не решают заранее как именно. Полезно составить список из 10 летних целей. Например: посетить музей, сходить на экскурсию, проехать новый веломаршрут, попробовать сапборд, прочитать книгу, сходить на концерт или в театр.

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Как вариант — запланировать посещать новое место в городе каждую неделю. Также полезно чередовать отдых и развитие: поход, выставка, лекция, встреча с друзьями. Можно добавить в расписание мастер-класс по керамике или живописи. Ещё одна идея — попробовать новый вид активности вместо привычных тренировок.