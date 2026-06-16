Эксперт рассказал, какие книги помогут расслабиться в отпуске

Чтение азиатских хилинг-романов про жизнь обычных людей поможет расслабиться в отпуске летом. Таким мнением с ТАСС поделилась доцент Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), кандидат филологических наук Наталья Агеева.

"Жанр хилинг-романа, сравнительно недавно возникший в Южной Корее и Японии, буквально призван для излечения уставшей души. Здесь нет жестоких сцен или остросюжетных перипетий, только истории обычных людей, которые находят себя, справляются с тревогами и жизненными неурядицами, излечивают душевные травмы и получают второй шанс на счастливую и благополучную жизнь", - сказала собеседница агентства.

В качестве примера эксперт рекомендовала такие романы, как "Прачечная, стирающая печали" и "Обед, согревающий душу" Юн Ким Чжи, "Магазинчик шаговой недоступности" Ким Хо н, "Книжная лавка грез" Со Сорим, "Вы найдете это в библиотеке" Митико Аояма, "Пока не остыл кофе" Тосикадзу Кавагути.

При этом Агеева отметила, что читатель, предпочитающий западную литературу, такой же терапевтический эффект получит от американской серии книг "Куриный бульон для души" или романов "Служба доставки книг" Карстен Хенн и "Ежевичное вино" Джоанн Харрис.

"Если хочется и поплакать, и посмеяться, то отлично подойдут книги Фредрика Бакмана "Здесь была Бритт-Мари" и "Тревожные люди". Первый роман не оставит равнодушным любителя классического неспешного повествования, а второй - поклонника динамичных историй, полных юмора и абсурдных ситуаций", - добавила она.

О книгах русской литературы

Агеева отметила, что для читателей, предпочитающих динамичные и захватывающие романы, отлично подойдут "Лисьи броды" Анны Старобинец и "Смех лисы" Шамиля Идиатуллина. По словам филолога, оба романа держат в напряжении не только благодаря темпу приключений, но и живой, практически осязаемой атмосфере, а также причудливым сплавам разных жанров. Столь же маштабны и интересны "Колокол" Шамиля Идиатуллина, "Тобол" и "Золото бунта" Алексея Иванова.