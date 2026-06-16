Названы причины возникновения «склеенных эмоций»

На фоне счастливых событий в жизни, таких как покупка собственного жилья, свадьба или долгожданный отпуск, вместе с радостью человек может начать испытывать внутреннее напряжение и тревогу. У таких «склеенных эмоций» есть ряд причин. Об этом газете «Известия» рассказала психолог, специалист по отношениям Анастасия Аникина.

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Специалист объяснила, что человек может испытывать «склеенные эмоции» из-за внутреннего недовольства собой. На фоне этого даже при достижении значимой цели чувства удовлетворения сменяются привычными мыслями об отсутствии должных стараний и о том, что успех не был заслужен. Подобное восприятие зачастую формируется в детском возрасте, если радостные события сопровождались обесцениванием и критикой.

«Ребенок занял призовое место и вместо поддержки слышал: "Почему не первое?". Или радовался и получал замечание за слишком яркое проявление эмоций. Так формируется устойчивая связка: радость и стыд, успех и вина, удовольствие и тревога. Во взрослом возрасте это начинает работать автоматически, даже если объективных причин для переживаний нет», — объяснила эксперт.

По ее словам, влияние также оказывает культурный контекст, в котором счастье нередко воспринимается с настороженностью. К нему также добавляется опыт неопределенности, на фоне которого страх лишиться достигнутого усиливает напряжение.

Кроме того, сегодня такое состояние усугубляет и ориентация на постоянные достижения. Люди нередко не успевают полностью прочувствовать радость от результата, а сразу переключают свое внимание на следующую цель.

Психолог подчеркнула, что на возникновение «склеенных эмоций» указываются трудности с принятием похвалы, чувство вины после достижения успеха, тревога в моменты счастья, желание держать свои достижения в тайне, а также ощущение, что любой отдых должен быть заслуженным.

Для того чтобы бороться с таким состоянием, эксперт посоветовала учиться замечать подобные мысли и отделять их от реальных эмоций. Не менее важно формировать новый опыт безопасного проживания радости.

Врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич до этого говорил, что регулярные непродолжительные отпуска помогают лучше справляться с эмоциональной нагрузкой и стрессом, вызванным работой. По словам специалиста, игнорировать отпуск ни в коем случае нельзя.